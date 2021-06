Divadlo Astorka Korzo ´90 premiéruje Dürrenmattov Malér

Na snímke herec Pavol Šimun (garážmajster, krčmár, Tobiáš) počas verejnej generálky inscenácie Malér (Die Panne) v divadle Astorka Korzo'90 v Bratislave 14. júna 2021. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 14. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 premiéruje inscenáciu Malér (Die Panne). Hru švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta režijne naštudoval umelecký šéf súboru Ondrej Spišák. O preklad sa postaral Richard M. Škridla, scénu navrhol František Lipták, kostýmy Katarína Hollá. Účinkujú Marián Labuda, Peter Šimun, Marta Sládečková, Lukáš Latinák, Sarah Arató, Pavol Šimun, Tomáš Mrekaj a. h.Po Dürrenmattovej groteske z právnického prostredia, mimoriadne aktuálnej na dnešné pomery na Slovensku, siahlo divadlo v januári, keď muselo pre pandémiu prerušiť a nahradiť plánované projekty. "uviedla pre TASR dramaturgička Andrea Domeová:Hra zavedie publikum na večierok výnimočných právnikov a sudcu v krásnej vile uprostred malebnej švajčiarskej prírody. Pre poruchu auta tam osud zaveje aj podnikateľa Trapsa, ktorý večierok označí za najkrajší večer svojho života. Netradičné gurmánske soirée je spojené so zábavnou spoločenskou hrou. Vďaka nej divák až do konca nevie, či ide o skutočnosť, alebo len sen podnikateľa. "podčiarkla Domeová k inscenácii, v ktorej diváci nájdu paralely so súčasným dianím v politike i v súdnictve.naznačuje Labuda, ktorý stvárňuje Alfreda Trapsa, ubytovaného vo vile, kde sa hrá na súkromný súd: "Aktuálnosť tém v Dürrenmattovej groteske Malér podčiarkol aj Špišák.poznamenal režisér k príbehu z originálnej "súdnej siene", kde sa hrá na pravdu a spravodlivosť.Premiéra sa uskutoční 15. júna v rámci svetových osláv 100. výročia narodenia dramatika.