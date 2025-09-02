< sekcia Kultúra
Divadlo Astorka otvorí novú sezónu inscenáciou Váhavec
Hru o mužovi, občianskym menom Kokluš, ktorý nekonečne osciluje medzi mnohými ženami, túži po nich, ale so žiadnou nie je spokojný, uvedie v sobotu 6. septembra.
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo'90 otvorí novú sezónu 2025/2026 inscenáciou grotesknej komédie izraelského autora Chanocha Levina Váhavec v réžii poľského režisérka Lukasza Kosa. Hru o mužovi, občianskym menom Kokluš, ktorý nekonečne osciluje medzi mnohými ženami, túži po nich, ale so žiadnou nie je spokojný, uvedie v sobotu 6. septembra. V titulnej úlohe sa predstaví Lukáš Latinák.
Ako ďalej informuje divadlo, po úspešnom hosťovaní v roku 2024 sa inscenácia Halpern a Johnson od Lionela Goldsteina v réžii Ondreja Spišáka opäť vráti do Prahy. Predstavenie sa uskutoční v piatok 12. septembra v Divadle Bez zábradlí.
V Divadle Astorka tiež odohrajú inscenácie Festivalu židovskej kultúry Shalom Chaverim (9. - 15. 9.), ktorý organizujú Bratislavský samosprávny kraj, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR a Židovská náboženská obec Bratislava. Súčasťou festivalového programu je spomínané predstavenie Váhavec a inscenácia Ženy veľkých mužov, ktorú si diváci môžu pozrieť 13. septembra.
V novej 36. divadelnej sezóne repertoár Astorky obohatia nové inscenácie v réžii Ondreja Spišáka a Juraja Nvotu. „V novembri uvedie režisér Ondrej Spišák hru Pavla Weissa Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) ako svetovú premiéru,“ približuje divadlo hru, ktorá v roku 2020 získala 1. miesto v súťaži dramatických textov Dráma 2019. Na pôdoryse futbalového zápasu prinesie epickú ságu o osudoch viacerých rodín, od roku 1938 až po dnešok. „Ich osobné príbehy sa prepletajú s kľúčovými politickými udalosťami našej krajiny, ktoré dramaticky menia ich životy,“ uvádzajú tvorcovia pripravovanej inscenácie.
Režisér Juraj Nvota v novej sezóne prinesie na slovenskú scénu poéziu opusu Do Damašku, divadelnú hru Augusta Strindberga. „Titul uvedieme ako slovenskú premiéru,“ dodáva Divadlo Astorka.
Od septembra bude pravidelne uvádzať inscenácie uplynulých sezón. Patria medzi ne napríklad tituly Lakomec, Váhavec, Ženy veľkých mužov. V repertoári zostávajú aj Kartónový otecko, Príhody tuláka po Slovensku a inscenácia Nevesta v réžii Juraja Nvotu, ovenčená oceneniami Grand prix a Cenou bratislavského diváka festivalu Nová Dráma/New Drama 2023 či divácky hit Jakub a jeho pán od Milana Kunderu v preklade Milana Lasicu a v réžii Ondreja Spišáka. Stálicou sú predstavenia Sen svätojánskej noci, Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Revízor a Posledná barónka.
