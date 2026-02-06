< sekcia Kultúra
Divadlo Babadlo uvedie premiéru inscenácie Okolo sveta za 80 dní
Inscenácia ponúka podľa jej slov scénografiu plnú nápadov, ktorá pracuje s tieňohrou, projekciami a videom, pričom ich prepája so živými hercami.
Autor TASR
Prešov 6. februára (TASR) - Bábkové divadlo Babadlo uvedie v piatok vo svojich priestoroch na Solivarskej ulici v Prešove premiéru inscenácie Okolo sveta za 80 dní, inšpirovanej románom Cesta okolo sveta za 80 dní. TASR o tom za divadlo informovala Júlia Labudová.
Ako povedala, dobrodružný príbeh o stávke, odvahe a túžbe spoznávať svet je určený mládeži od deväť rokov, ale aj všetkým milovníkom verneoviek, fantázie a napätia.
„Legendárny gentleman Phileas Fogg sa spolu so svojím verným spoločníkom vydáva na bláznivú cestu okolo sveta - vlakmi, loďami, slonmi aj pešo. Čas beží, prekážky pribúdajú a otázka znie: dá sa obísť svet za 80 dní?“ povedala Labudová.
Inscenácia ponúka podľa jej slov scénografiu plnú nápadov, ktorá pracuje s tieňohrou, projekciami a videom, pričom ich prepája so živými hercami.
„Vizuálna stránka predstavenia je výrazne štylizovaná do estetiky art deco, ktorá evokuje dobu objavovania, technického pokroku a elegancie prelomu 19. a 20. storočia. Kombinácia klasického herectva, moderných vizuálnych prvkov a tieňového divadla vytvára hravý, dynamický a obrazovo bohatý divadelný zážitok,“ priblížila Labudová.
Ako doplnila, predstavenie spája dobrodružný príbeh s témami priateľstva, vytrvalosti a odvahy vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Klasický príbeh získava svieži divadelný tvar, ktorý osloví mladých divákov aj dospelých, ktorí vyrástli na románoch Julesa Verna.
Autorský tím tvorí Juraj G. Mandel, ktorý má na starosti scenár, spolu s Labudovou aj výpravu a réžiu, pričom sa podieľa aj na projekciách. Labudová zároveň zastáva funkciu dramaturgičky. Hudbu pripravil Lukáš Šepták, ktorý sa spolu s Mandelom a so Šimonou Cichou podieľal aj na projekciách.
Ako povedala, dobrodružný príbeh o stávke, odvahe a túžbe spoznávať svet je určený mládeži od deväť rokov, ale aj všetkým milovníkom verneoviek, fantázie a napätia.
„Legendárny gentleman Phileas Fogg sa spolu so svojím verným spoločníkom vydáva na bláznivú cestu okolo sveta - vlakmi, loďami, slonmi aj pešo. Čas beží, prekážky pribúdajú a otázka znie: dá sa obísť svet za 80 dní?“ povedala Labudová.
Inscenácia ponúka podľa jej slov scénografiu plnú nápadov, ktorá pracuje s tieňohrou, projekciami a videom, pričom ich prepája so živými hercami.
„Vizuálna stránka predstavenia je výrazne štylizovaná do estetiky art deco, ktorá evokuje dobu objavovania, technického pokroku a elegancie prelomu 19. a 20. storočia. Kombinácia klasického herectva, moderných vizuálnych prvkov a tieňového divadla vytvára hravý, dynamický a obrazovo bohatý divadelný zážitok,“ priblížila Labudová.
Ako doplnila, predstavenie spája dobrodružný príbeh s témami priateľstva, vytrvalosti a odvahy vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Klasický príbeh získava svieži divadelný tvar, ktorý osloví mladých divákov aj dospelých, ktorí vyrástli na románoch Julesa Verna.
Autorský tím tvorí Juraj G. Mandel, ktorý má na starosti scenár, spolu s Labudovou aj výpravu a réžiu, pričom sa podieľa aj na projekciách. Labudová zároveň zastáva funkciu dramaturgičky. Hudbu pripravil Lukáš Šepták, ktorý sa spolu s Mandelom a so Šimonou Cichou podieľal aj na projekciách.