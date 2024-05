Divadlo bez masky chystá premiéru muzikálu Takmer pyšná princezná

Bratislava 16. mája (TASR) - Divadlo bez masky chystá premiéru novej muzikálovej rozprávky Takmer pyšná princezná. Pôvodný slovenský rodinný muzikál autorov Michala Babiaka a Milana Malinovského uvedie 1. júna v bratislavskom Dome kultúry (DK) Ružinov.



Príbeh podľa tvorcov voľne vychádza z českej ľudovej rozprávky Potrestaná pýcha zo zbierky Boženy Němcovej Národní báchorky a pověsti II. Rozprávka je známa vďaka filmovému spracovaniu z roku 1952 s Alenou Vránovou v titulnej úlohe. "Film Pyšná princezná videlo v československých kinách 8,2 milióna divákov, čo je rekord, ktorý sa doteraz nepodarilo prekonať," pripomína Roman Martinec, kreatívny producent Divadla bez masky.



Autorom scenára nového muzikálu je Michal Babiak, bývalý dlhoročný umelecký šéf Bratislavského bábkového divadla (BBD), v súčasnosti šéfdramaturg Spišského divadla. Režisérom inscenácie je Ivan Blahút, bývalý dlhoročný interný režisér Trnavského divadla a od roku 2003 principál Prešporského divadla. Autorom hudby a textov piesní je Milan Malinovsky, ide o jeho skladateľský debut v divadle.



Obsadenie muzikálu vzišlo z otvoreného konkurzu, ktorý sa uskutočnil vo februári a prihlásilo sa naň 185 záujemcov. Martinec dodáva, že v muzikálovej rozprávke sa objaví mix známych muzikálových mien i nováčikov. Princeznú Krasomilu stvárni 14-ročná speváčka Sarah C, občianskym menom Sarah Caroline Ondriaš, ktorú médiá prezývajú slovenskou Selenou Gomez. Alternovať sa bude s aktuálnou slovenskou hviezdou českých muzikálov Mariannou Polyákovou a s Nikoletou Kupčíkovou. Mladého kráľa Miloslava stvárňujú Filip Biró, známy napríklad z muzikálov Kubo a Alžbeta Báthory, a Samuel Teicher, pre ktorého to bude muzikálový debut.



V muzikáli zaznie 26 skladieb, hudbu a texty zložil Milan Malinovsky, ktorý je zároveň spoluproducentom muzikálu a producentom hudobných nahrávok. "Sólo princeznej, skladba Som, aká som, sa nahralo aj ako singel a koncom mája bude mať premiéru v slovenských rádiách," avizuje Martinec s tým, že postupne by sa mal v štúdiu nahrať celý album pesničiek z muzikálu, ktorý bude voľne dostupný na streamovacích platformách na internete.



Titul Takmer pyšná princezná je štvrtou premiérou Divadla bez masky.