V Divadle Andreja Bagara predstavia premiéru novej inscenácie

Nitra 22. januára (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre finišuje s prípravou novej inscenácie. Slovenskú premiéru komédie Láska, sex a dane uvedie v piatok 28. januára. V priebehu tohto mesiaca tak divadlo ponúkne svojim divákom už druhú premiéru po tom, ako 14. januára uviedlo hru Nádej zomiera posledná.



Komediálna inscenácia Láska, sex a dane je tri desaťročia s úspechom uvádzaná v Amerike, Kanade, Indii i v 15 krajinách Európy. Ako pripomínajú jej tvorcovia, ide o bláznivú komédiu zo súčasnosti o tom, že všetko je vždy inak. Hlavným hrdinom inscenácie je Jon, ktorý prišiel na to, ako roky úspešne a nelegálne využívať značné daňové úľavy. Zrazu mu hrozí, že jeho malé podvody odhalí daňový kontrolór a tým ho dostane do vzťahových rébusov bizarných rozmerov.



Spletité situácie v komédii spôsobia, že zakrátko nikto nevie, kto kým a kto s kým v skutočnosti naozaj je. "Je to klasická situačná konverzačná komédia so všetkými atribútmi, ktoré má komédia mať. Snažili sme sa počas šiestich týždňoch na skúškach naakumulovať čo najviac pozitívnej energie a myslím, že sa nám to podarilo. A to je to hlavné, čo chceme divákom odovzdať. Chceme im ponúknuť poriadnu dávku komediálnosti, pozitívnej energie, smiechu a zábavy," uviedol režisér inscenácie Svetozár Sprušanský.



Podľa herca a predstaviteľa hlavnej postavy Juraja Ďuriša majú tvorcovia komédie za sebou dlhý a náročný proces, ktorý však priniesol svoje ovocie. "Spraviť dobrú komédiu je často ťažšie ako tragédiu, pretože v komédii musí byť všetko presne vypočítané, aby vyšla pointa, aby vyšli všetky gegy. Herci sa musia počúvať, reagovať na seba, takže robiť komédiu je niekedy naozaj drina. Som rád, že sa nám inscenáciu podarilo dobre ´nahodiť´. Cítiť v nej energiu a humor, čo v dnešnej dobe akosi odišlo do zabudnutia. Myslím, že táto komédia by mohla ukázať ľuďom, že humor tu stále je a vždy bude," povedal Ďuriš.



Prípravu inscenáciu krátko pred jej uvedením ohrozila pandémia, keď jeden z účinkujúcich hercov ochorel na COVID-19. Tvorcovia preto museli do ešte vznikajúcej inscenácie urýchlene hľadať záskok. "Verím, že to už dáme, aby diváci mali pekný zážitok a radosť v týchto ťažkých časoch. Rušiť predstavenia zo dňa na deň je už neúnosné pre nás hercov aj divákov, ktorí už chcú zasa chodiť do divadla," uviedol herec Marián Viskup, ktorý v inscenácii zastupuje za chorého kolegu.