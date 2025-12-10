< sekcia Kultúra
Divadelný ústav vyhlásil anonymnú súťaž: Víťaz získa finančnú prémiu
Bratislava 10. decembra (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil 26. ročník anonymnej súťaže Dráma, v ktorej hľadá najlepšie pôvodné dramatické texty v slovenskom a českom jazyku. Autori od 18 rokov môžu prihlásiť pôvodné, doposiaľ nepublikované a neinscenované dramatické texty do 8. februára 2026. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Ocenené práce vyjdú v elektronickom zborníku a autor víťazného textu získa aj finančnú prémiu. O víťazovi rozhodne päťčlenná odborná porota, zložená z nezávislých teoretikov, dramaturgov a praktických divadelníkov. Mená porotcov zverejní vyhlasovateľ súťaže v januári 2026.
Súťaž vyhlasuje divadelná inštitúcia spolu s partnerskými divadlami, ktoré ocenené dramatické texty uvedú v rôznych podobách na javiskách. Ako informuje vyhlasovateľ, tento rok sa sieť partnerských divadelných scén, ktoré udeľujú vlastné špeciálne ceny, opäť rozšírila. Novým spoluusporiadateľom súťaže sa stáva pražské Divadlo v Dlouhé, ktoré dopĺňa doterajší zoznam partnerov zo Slovenska a Českej republiky.
„Súťaž Dráma je dlhodobo jednou z najdôležitejších platforiem podpory pôvodnej dramatickej tvorby v slovenskom a českom priestore. Každoročne prináša nové texty, ktoré majú potenciál dostať sa na javiská profesionálnych divadiel a zároveň oslovujú aj širšiu kultúrnu scénu,“ hovorí Alžbeta Vakulová, poverená riaditeľka Divadelného ústavu. Ten pripomína, že vďaka Rádiu Devín sa ocenené texty dostanú aj do rozhlasového vysielania. Každý zo spoluusporiadateľov udelí špeciálnu cenu vo forme jednorazového uvedenia vybraného textu vo svojich priestoroch.
„Udeľovanie týchto cien je nezávislé od rozhodnutia odbornej poroty a pre autorky a autorov je aj naďalej tým najväčším lákadlom,“ uvádza Divadelný ústav. Dodáva, že finálové texty súťaže budú prvýkrát prezentované na scénickom čítaní Trojboj počas festivalu Nová dráma/New Drama. Víťazný text oznámia na záverečnom ceremoniáli festivalu. Vybrané finálové texty budú publikované v elektronickom zborníku ocenených prác.
Spoluorganizátormi 26. ročníka súťaže Dráma sú Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Scéna Jorik Bábkového divadla Košického kraja, Činohra Národného divadla Praha a spomínané Divadlo v Dlouhé. Ďalšie informácie a prihlášku do súťaže zverejňuje vyhlasovateľ na www.theatre.sk v sekcii Projekty.
