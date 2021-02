COVID-19 zrejme ovplyvnil aj účasť autorov v súťaži Dráma 2020

Bratislava 4. februára (TASR) - Do súťaže Dráma 2020 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku prihlásili autori rekordných 62 textov. "Z toho 37 v slovenskom a 25 v českom jazyku," TASR o tom informovala Eva Fačková z Divadelného ústavu, ktorý súťaž pôvodných divadelných hier vyhlásil v spolupráci so Slovenským národným divadlom (SND), Divadlom Jána Palárika v Trnave. Pridali sa aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, platforma Divadelného ústavu pre novú drámu a nové divadlo.



Rekordná účasť v súťaži môže mať podľa organizátorov niekoľko dôvodov. Pod vysokou účasťou je podľa nich do veľkej miery podpísaná súčasná pandemická situácia, ktorá spôsobila, že autori majú oveľa menej tvorivých príležitostí – najmä v oblasti divadla. "Na druhej strane, vďaka povinnej izolácii majú čas venovať sa písaniu a reflektovať tak život v spoločnosti ovplyvnenej ochorením COVID-19. Milo nás prekvapilo množstvo prihlásených textov v českom jazyku, čo je zrejme prirodzeným dôsledkom toho, že momentálne sme jedinou súťažou zameranou na vznik novej drámy v česko-slovenskom prostredí," vysvetľuje koordinátorka súťaže DRÁMA, dramaturgička Lenka Čepková.



Ďalej poznamenala, že po prvý raz sa do súťaže mohli autori zapájať aj elektronickou formou: "Tento spôsob prihlasovania súťažných textov zjednodušil celý proces, najmä v aktuálnej situácii, a budeme sa ho snažiť implementovať aj v ďalších ročníkoch."



Víťaz 21. ročníka súťaže získa finančnú odmenu 1000 eur, zároveň bude jeho text spolu s druhým a tretím miestom publikovaný v podobe e-knihy. O poradí rozhodne porota v zložení režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM Marián Amsler (predseda poroty), lektor dramaturgie Činohry SND Mário Drgoňa, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová, umelecký riaditeľ Činohry Štátneho divadla v Košiciach Anton Korenči a riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry SND, udelia tiež Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave a Štátneho divadla v Košiciach. Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio Devín udelí Cenu Rádia Devín a Cenou Štúdia 12 bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.



Vzhľadom na pandemickú situáciu, rekordné množstvo prihlásených textov a posun festivalu Nová Dráma/New Drama na október, počas ktorého sa uskutoční odovzdávanie cien súťaže DRÁMA, sa aj termín vyhlásenia víťazov presúva zo začiatku mája na koniec júna.