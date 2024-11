Divadlo Dúhadlo upozorní novou inscenáciou na témy hrdinstva a osudu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Básni Odyseov návrat od Jána Buzássyho vdýchne život Divadlo Dúhadlo. Herci s Downovým syndrómom chcú jej zinscenovaním upozorniť na tému hrdinstva a nastoliť otázky o možnosti zvrátenia osudu. Báseň v javiskovej podobe v premiére uvedú v piatok v priestoroch divadla Teatro Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave.



"Obsadenie hercov s Downovým syndrómom má v tomto príbehu svoje miesto a význam. Stávajú sa súčasťou Odyseovho návratu domov. V inscenácii dominujú témy hrdinstva a osudu. V divákoch sa prostredníctvom nej vynárajú otázky, či hrdinovia naozaj existujú a do akej miery sú ľudia schopní ovplyvniť svoj vlastný osud," skonštatovala režisérka inscenácie Judita Sadíleková.



Okrem hercov z Divadla Dúhadlo sa v inscenácii predstavia laureáti Hviezdoslavovho Kubína Adela Dukátová a Andrej Rácz. Pre režisérku ide o prvú tvorivú skúsenosť s hercami s Downovým syndrómom. Dramaturgicky sa pod inscenáciu podpísala jej mama, Eliška Sadíleková. Obe proces tvorby vyzdvihli. "Ide o divadlo poézie. Využívame metaforický jazyk, to znamená, že obraz nie je realitou, ale metaforou," objasnili.



Téma novej inscenácie je podľa slov tvorcov veľmi aktuálnou aj v súčasnosti. "Ľudia aj dnes v sebe riešia, respektíve by aspoň mali riešiť to, do akej miery nás môže niekto nadriadený riadiť a či vôbec," dodala režisérka.



Divadlo Dúhadlo umožňuje mladým ľuďom s Downovým syndrómom, prípadne aj s iným intelektuálnym alebo mentálnym znevýhodnením, zážitkovou formou dramatickej výchovy a dramatoterapie budovať a zdokonaľovať svoje zručnosti a osobnostne aj umelecky sa rozvíjať. Vo svojom repertoári má viacero autorských hier. Zároveň prispieva k integrácii a inklúzii.