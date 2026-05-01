Divadlo GUnaGU obnovilo retrokomédiu Socík, sladký socík
Hlavnú rolu mladého vojaka v hudobnej retrokomédii stvárnil Vladislav Plevčík, ktorý nedávno zaujal divákov aj kritiku v titulnej postave filmu Duchoň.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo GUnaGU uvádza v piatok obnovenú premiéru hry Socík, sladký socík. Kultové predstavenie Viliama Klimáčka malo premiéru pred desiatimi rokmi, hrávalo sa roky, z personálnych dôvodov ho však stiahli z repertoáru. Inscenácia s podtitulom „Alkoholický sprievodca po Bratislave roku 1984“, sa symbolicky na 1. mája vracia k divákom v čiastočne zmenenom obsadení. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Skrúcaná.
Pripomína, že príbeh z čias našej totalitnej minulosti, kedy alkohol nahrádzal odvahu, sa odohráva vo vinárni U Julky - v autentickom priestore, kde dnes hráva GUnaGU a kde za socializmu naozaj bola legendárna vináreň a alkohol bol oficiálne trpenou drogou, vďaka ktorej mnohí ľudia utekali od svojich problémov do dočasného zabudnutia.
Hlavnú rolu mladého vojaka v hudobnej retrokomédii stvárnil Vladislav Plevčík, ktorý nedávno zaujal divákov aj kritiku v titulnej postave filmu Duchoň. Po jeho boku sa predstaví aj jeho partnerka Anna Gajdziková. Ďalej hrajú Lucia Vráblicová, Csongor Kassai, Anikó Vargová a Viktor Horján.
„Úvod predstavenia sa odohráva na ulici pred divadlom s mini exkurziou po okolitých vinárňach, ‚továrňach na zabúdanie‘. Príbehy básnika, mladého vojaka na opušťáku, ktorý má svoje prvé rande, či priekupníka HiFiho pokračujú dolu v podzemí GUnaGU, ktoré sa mení na vináreň U Julky. Tu sa rozbieha príbeh jednej lásky a sklamania uprostred blbej doby reálneho socializmu,“ približuje divadlo predstavenie. Zaznejú v ňom nielen vtedajšie piesne, ale aj živá hudba. „A pocit márnosti nad premárneným životom strieda humor, vďaka ktorému sme tie divné časy prežili,“ dodáva autor retrokomédie o dobe, kedy sme žili za ostnatým plotom. Zároveň poznamenáva, že predstavenie asociuje aj dnešnú Európu a jej nové ploty.
„Túto hru vidíme dnes ako veľmi potrebnú najmä pre mladých divákov, ktorí už nemajú predstavu, ako sa žilo na Slovensku (v Československu) počas socializmu. Sme presvedčení, že hodnotové porovnanie totalitnej minulosti a dnešnej problematickej doby, kedy na Slovensku zaznamenávame cielené ničenie kultúry a snahy o opätovný nástup normalizácie, treba mladým ľuďom aj takto pripomínať, aby ich nezvádzalo k voľbe extrému,“ vysvetlil motiváciu obnoviť predstavenie Klimáček.
Ako ďalej avizuje divadlo, po skončení predstavenia a prestávke sa vytrvalí diváci môžu tešiť na prídavok - 20-minútové pásmo americkej poézie Beat Generation (Lawrence Ferlighetti, Gregory Corso).
