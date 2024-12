Divadlo GUnaGU premiéruje absurdnú komédiu zo sociálnych sietí

Bratislava 2. decembra (TASR) - Bratislavské divadlo GUnaGU uvádza v pondelok premiéru absurdnej komédie zo sociálnych sietí Influencerky. V jubilejnej 40. sezóne divadla čaká jeho návštevníkov inscenácia novej hry Viliama Klimáčka pod režisérskou taktovkou autora. "Nekorektný humor o vzťahoch, smrti aj sexe, absurdná komédia o divnej dobe a dnešnom Slovensku," avizuje GUnaGU svoju novinku.



Klimáček do novej inscenácie obsadil komičky Oľgu Belešovú, Zuzanu Martinkovú a Luciu Vráblicovú. Joja, ktorú stvárňuje Belešová, nič nevyhodí, tvorí z igelitu šialenú módu a outfity z recyklovaného materiálu propaguje na internete. Hana, ktorú hrá Vráblicová, opustila veľkú firmu a odišla do lesa. V lese žije ako hájnikova žena, varí z ničoho a pred kamerou. Mária v podaní Zuzany Martinkovej má 77 rokov, je ambasádorkou jesene života a má svoj kanál #rašelina, kde dokazuje, že vie všetko o živote, smrti a sexe po sedemdesiatke.



Trojicu spája influencerstvo. Extravagantné influencerky tvrdohlavo informujú svet o svojom pocite márnosti z dnešnej reality. Tú sa každá z nich snaží prežiť po svojom, problém je, že všetky tri influencerky nemajú takmer žiadnych "followerov".



"Koláž komických i vážnych výpovedí o tom, ako sa v dnešnej realite cíti citlivý človek, tvorí miestami nekorektný humor o vzťahoch, smrti aj sexe po sedemdesiatke, ale aj divnej dobe a dnešnom rozhádanom Slovensku," približuje divadlo hru, pri ktorej sa Klimáček inšpiroval viacerými storočnými dámami, známymi z internetu, ktoré si, ako hovorí autor, kúpia počítač, aby si mohli spočítať, čo bolo v ich živote dobré a čo nie. "Niektoré majú státisíce až milióny followerov. Ale hrdinky tejto hry sú influencerky zo Slovenska. A málokto ich chce počuť, aj keď majú čo povedať. Preto na poctu im aj všetkým internetovým outsiderom vzniklo to, čo v tomto predstavení uvidíte," dodáva k divadelnej novinke jej autor a režisér.



Divákom predstaví tri dámy, ktoré utekajú pred realitou, pred neľútostným časom a možno aj samé pred sebou každá po svojom. Jedna vymýšľa extravagantné módne kreácie z igelitu, ďalšia sa neustále pripravuje na smrť a robí bilanciu svojich úspechov a neúspechov a tretia prezradí, prečo jej dcéra opustila Slovensko.



V inscenácii znie hudba Slava Solovica, kostýmy z recyklovaných materiálov navrhla Renáta Ormandíková a scénu Silvia Makovická.