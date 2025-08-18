< sekcia Kultúra
VIDEO: Divadlo Jonáša Záborského pripravuje muzikál Evita
Tanečnú zložku bude tvoriť šesť až sedem párov, do zboru je obsadených šesť mužov a šesť žien.
Autor TASR
Prešov 18. augusta (TASR) - Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove začalo s prípravami na uvedenie svetoznámeho muzikálu Evita, ktorého premiéra je naplánovaná na november tohto roka. Na Malej scéne DJZ sa v pondelok uskutočnila prvá čítačka a ideová skúška. Ako pre TASR uviedol režisér Michal Náhlik, ide o výnimočné dielo od výnimočných autorov s príbehom o silnej žene, ktorá dokázala spájať, aj rozdeľovať.
„Nechceli sme podliezať latku, ktorú sme nastavili s Jesus Christ Superstar a potom pokračovali s Chicagom, povedali sme si, že téma Evity je pre túto dobu pre nás veľmi zaujímavá,“ dodal. Dramaturg Mário Drgoňa doplnil, že muzikál vtiahne divákov do prostredia Argentíny 40. a 50. rokov. „Zdá sa nám to ako pomerne neznámy svet, ale treba povedať, že je tam viacero zaujímavých paralel napríklad aj so Slovenskom v tom období, s Argentínou a inými svetovými krajinami,“ uviedol.
Tanečnú zložku bude tvoriť šesť až sedem párov, do zboru je obsadených šesť mužov a šesť žien. „Hľadali sme znova tú štýlovosť, lebo vždy sa snažíme nájsť jedinečný slovník v rámci inscenačného zámeru. Toto dielo chceme v rámci pohybu vytvoriť tak, aby bolo súčasné, aj keď v kontraste s hudbou, ktorá je príznačná pre Argentínu a vôbec pre tú dobu,“ uviedol choreograf Viliam Mikula.
Hudobného naštudovania sa ujal dirigent Július Selčan. „Je to náročný muzikál, čo sa týka spevu aj hrania. Obsahuje množstvo rytmických zmien a aj pre mňa ako dirigenta, ktorý má za sebou desiatky opier a baletov, je to veľká výzva,“ konštatoval.
„Nechceli sme podliezať latku, ktorú sme nastavili s Jesus Christ Superstar a potom pokračovali s Chicagom, povedali sme si, že téma Evity je pre túto dobu pre nás veľmi zaujímavá,“ dodal. Dramaturg Mário Drgoňa doplnil, že muzikál vtiahne divákov do prostredia Argentíny 40. a 50. rokov. „Zdá sa nám to ako pomerne neznámy svet, ale treba povedať, že je tam viacero zaujímavých paralel napríklad aj so Slovenskom v tom období, s Argentínou a inými svetovými krajinami,“ uviedol.
Tanečnú zložku bude tvoriť šesť až sedem párov, do zboru je obsadených šesť mužov a šesť žien. „Hľadali sme znova tú štýlovosť, lebo vždy sa snažíme nájsť jedinečný slovník v rámci inscenačného zámeru. Toto dielo chceme v rámci pohybu vytvoriť tak, aby bolo súčasné, aj keď v kontraste s hudbou, ktorá je príznačná pre Argentínu a vôbec pre tú dobu,“ uviedol choreograf Viliam Mikula.
Hudobného naštudovania sa ujal dirigent Július Selčan. „Je to náročný muzikál, čo sa týka spevu aj hrania. Obsahuje množstvo rytmických zmien a aj pre mňa ako dirigenta, ktorý má za sebou desiatky opier a baletov, je to veľká výzva,“ konštatoval.