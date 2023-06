Divadlo Jonáša Záborského v rámci DOD odhalí svoje zákulisie

Prešov 3. júna (TASR) - Divadelné zákulisie, dielne, šatne aj prípravu nového muzikálu odhalí verejnosti Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove v rámci nedeľného (4. 6.) Dňa otvorených dverí (DOD). V poradí 15. ročník tradičného podujatia odštartuje v nedeľu o 14.00 h. Informuje o tom Prešovský samosprávny kraj na svojej webovej stránke.



Prešovské divadlo na Námestí legionárov ponúkne štvorhodinový program. "Hlavnou aktivitou podujatia budú určite divadelné odhalenia. Pôjde o organizované exkurzie do zákulisia divadla s nahliadnutím do príprav známeho broadwayského muzikálu Chicago, ktorý sa hrdí množstvom divadelných a filmových ocenení," uvádza.



Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne i samostatná divadelná dielňa, kde si návštevníci vlastnoručne vyrobia odznaky či magnetky. Divadlo verejnosť pozve aj do fotoateliéru, kde si bude môcť vyskúšať divadelné kostýmy i parochne. Samotní herci DJZ Prešov sa tentoraz predstavia návštevníkom inak ako v hereckých rolách, v balónovej šou pre nich budú vyrábať postavičky z nafukovacích balónov.



DJZ bude mať pre verejnosť pripravené aj rozprávkové kino s projekciami svojich archívnych rozprávok či divadelné šminkovanie. Program doplnia ukážky prvej pomoci pracovníkov Slovenské Červeného kríža.



Tohtoročný DOD v DJZ v Prešove privíta návštevníkov aj vo svojej Historickej budove na Hlavnej ulici. O 17.00 h ponúkne rozprávku Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea v réžii Michala Náhlika.