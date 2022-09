Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene otvára 74. sezónu

Zvolen 8. septembra (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) otvára novú, v poradí 74. divadelnú sezónu. Na doskách divadla sa divákom predstavia premiéry nových titulov, začiatok sezóny priniesol aj niekoľko personálnych zmien a oslavu jubileí. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Pripomenula, že v úvode aktuálnej sezóny bude inscenácia Dobrý ročník. Divadlo si ňou v piatok 9. septembra pripomenie 80. narodeniny herca Štefana Šafárika. Inscenácia je venovaná životným jubileám dvoch nestorov umeleckého súboru. "Štefan Šafárik spolu s Vladimírom Rohoňom na javisko prinášajú osobitý taliansky šarm, humor a búrlivé emócie," poznamenala.



Ako dodala, rozbehlo sa aj skúšobné obdobie divadelnej rozprávky Zázračná cesta králika Eduarda. "V dynamickom príbehu sa detský divák spoločne s hlavným hrdinom vydá na dobrodružné putovanie za strateným domovom," spomenula. DJGT uvedie rozprávku v slovenskej premiére 23. októbra. Valentínyová ďalej uviedla, že novinkou v repertoári bude komédia s názvom Perplex, premiéru naplánovali na 16. decembra.



Zdôraznila tiež, že pracovný názov Sme krajina v réžii českej divadelníčky Petry Tejnorovej v spojení s odbornými diskusiami preskúma lokálnu environmentálnu tematiku. Autorský projekt bude mať premiéru 17. marca.



Ďalšia inscenácia DJGT, ktorá sa venuje rekonštrukcii menej známych skutočností z lokálnych dejín, má názov Hauerland. "Je to historické označenie pre oblasť stredného Slovenska, v ktorej po stáročia spolunažívali slovenská a nemecká entita," podotkla Valentínyová. Inscenácia bude vyvrcholením sezóny a jej premiéra otvorí 49. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské.



Podľa vedúcej obchodno-marketingového oddelenia DJGT nová sezóna priniesla do zvolenského divadla aj niekoľko personálnych zmien. Pre dovŕšenie dôchodkového veku svoje pôsobenie ukončila dlhoročná riaditeľka DJGT Jana Raffajová. Niekoľko zmien nastalo i v umeleckom súbore. Doterajší členovia Ján Marcinek a Vladena Škorvagová už budú v predstaveniach účinkovať ako hostia. Do umeleckého súboru však pribudli herec Ondrej Ferko a šepkárka Darina Tutková. "S DJGT sa v polovici septembra rozlúči i dlhoročná dramaturgička Uršuľa Turčanová a divadlo bude interne spolupracovať s lektorkou dramaturgie Barborou Cannerovou," ukončila.