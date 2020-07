Legendárna herečka Dana Medřická sa narodila pred 100 rokmi

Praha/Bratislava 11. júla (TASR) – Dana Medřická patrila medzi najväčšie skvosty českého divadla a filmu druhej polovice 20. storočia. Na javisku, vo filme a v televízii vytvorila množstvo nezabudnuteľných postáv. Takými boli napríklad jej hrdinky Erži Orbánová v tragikomédii Kočičí hra, Slávka Hlubinová v melodráme Měsíc nad řekou, maminka Hanáková v televíznom seriáli Taková normální rodinka alebo Marie Dočkalová vo filme Romeo a Julie na konci listopadu.



V sobotu, 11. júla uplynie sto rokov od narodenia herečky, ktorá jediným pohľadom dokázala vyjadriť všetko, čo je ukryté v ľudskej duši.



Dana Medřická sa narodila v Prahe 11. júla 1920. Keď mala šesť rokov navštívila divadelné predstavenie Radúz a Mahulena, ktoré ju okúzlilo. Hneď vedela, že chce hrať divadlo. "Myslím si, že je to veľký dar, mať pred sebou cieľ. Dôležité je však ísť za ním za každú cenu už od ranného detstva. Pre mňa bolo cieľom divadlo," povedala jedinečná, neopakovateľná a nenapodobiteľná herečka.



Zatiaľ čo otec bol zásadne proti, matka sen svojej dcéry stať sa herečkou tajne podporovala. Po gymnáziu viedli kroky Dany Medřickej na konzervatórium, ale nedokončila ho. Zlákala ju ponuka nastúpiť do divadla v Brne. Neskôr spomínala ako sa triasla, keď išla tento úmysel oznámiť svojmu divadelnému pedagógovi - hercovi a režisérovi Jiřímu Plachému. Ten ju však povzbudil slovami: "Tak, dievča zlomte väz a utekajte hrať skutočné divadlo."



Hneď tretia úloha, ktorú stvárnila počas svojho brnianskeho angažmánu bola rola Slávky Hlubinovej v Šrámkovej hre Měsíc nad řekou. O tri roky neskôr si ju zahrala opäť, ale už v Plzni. Uplynulo ďalších desať rokov a režisér Václav Krška natočil v roku 1953 filmovú verziu tejto inscenácie s rovnomenným názvom. Ako povedal, Slávku nemohol stelesniť nikto iný ako Dana Medřická, ktorá sa vo filme stretla aj so svojím bývalým učiteľom Jiřím Plachým. Herečka hovorila o tejto úlohe s nadšením: "Mala som vo svojom hereckom živote celý rad krásnych úloh, ale k jednej z nich sa vraciam v spomienkach snáď najčastejšie a najradšej. Je to Slávka Hlubinová. Stretávali sme sa s láskou a spoločne sme dobýjali víťazstvá. Bola mi najvernejšou a ja som ju vždy viac a viac milovala."



Na scénach Městských divadel pražských a Národného divadla v Prahe vytvorila množstvo pôsobivých a kritikou vysoko oceňovaných úloh. Medzi nimi to bola napríklad Amélia v hre Neapol, mesto miliónov, Líza v romantickej komédii Obchodník s dažďom, Máša v dráme Čajka, Ismána v hre Antigona a tí druhí, postava Blanche v psychologickej dráme Električka zvaná Túžba, ako aj postava Matky Guráž v hre Matka Guráž a jej deti a Kate Kellerová v dráme Všetci moji synovia.



Skvelý herecký koncert predviedla Dana Medřická v tragikomédii maďarského autora Istvána Örkényho Kočičí hra, v ktorej stvárnila postavu Erži. Dokonale v nej demonštrovala jedinečnú schopnosť stvárniť všetky zložité nuansy ženskej duše. Svojim výkonom sa najvýraznejšie podpísala pod fenomenálny úspech tejto hry, ktorá so 403 predstaveniami dlho držala rekord v počte repríz a v histórii pražského Národného divadla sa stala jednou z najúspešnejších inscenácií.



Pred kamerou stála prvý raz v roku 1944 v historickej komédii Počestné pani Pardubické a v dráme Skalní plemeno, v ktorej presvedčivo stvárnila svoju prvú výraznú filmovú postavu nešťastne zaľúbenej ženy.



Najčastejším hereckým partnerom Dany Medřickej bol Karel Höger, s ktorým si zahrala napríklad vo filmoch Mikoláš Aleš (1951), V pasti (1956), Zde jsou lvi (1958), Ošklivá slečna (1959), Tři tuny prachu (1960) a Romeo a Julie na konci listopadu (1971). Diváci však mohli vidieť Medřickú aj v legendárnej komédii Miloša Macourka a Václava Vorlíčka Kdo chce zabít Jesii? (1966), v kriminálke Noc klavíristy (1975) či v romanticky ladenej snímke Léto s kovbojem (1975).



Intenzívne sa venovala televíznej tvorbe, účinkovala napríklad v známych seriáloch Sňatky z rozumu, F. L. Věk, Taková normální rodinka, Byl jednou jeden dům, Nemocnice na okraji města, a tiež My všichni školou povinní.



Prvým manželom Dany Medřickej bol o osemnásť rokov starší herec a divadelný režisér Václav Vydra. V roku 1956 sa im narodil syn Václav, ktorý je pokračovateľom rodinnej hereckej dynastie.



V roku 1979 manžel Dany Medřickej zomrel. O dva roky našla šťastie ešte raz – v spoločnosti ekonóma a ekológa Španiela Artemia Preciosa Ugarta, ktorý na pražských divadelných javiskách obdivoval jej umenie. Po boku druhého manžela však prežila iba dva roky.



Jedna z najväčších osobností českého divadla a filmu Dana Medřická zomrela 21. januára 1983 vo veku 62 rokov na následky srdcového infarktu. Hoci titul národný umelec nedostala, národ ju miloval, čo potvrdili aj davy ľudí, ktorí sa s ňou prišli do Stavovského divadla rozlúčiť.