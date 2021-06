M. Huba sa vyše 20 rokov podieľal aj na výchove hercov

Bratislava 28. júna (TASR) - Divadelný ústav v spolupráci s vydavateľstvom Slovart uvedie v pondelok do života monografiu Martin Huba. Publikáciu venovanú slovenskému hercovi a režisérovi napísala teatrologička, divadelná historička a publicistka Ľubica Krénová. "Knihu symbolicky uvedú do života herečka Petra Vajdová a herec Lukáš Latinák," TASR o tom informovala PR manažérka Eva Fačková.



Krénová sa vo svojej monografickej práci venuje Martinovi Hubovi aj ako vysokoškolskému pedagógovi, ktorý sa po roku 1990 vyše dvoch desaťročí zásadnou mierou podieľal na výchove hercov. Obsah knihy rozvrhla do siedmich kapitol, ktoré zohľadňujú časovú os od jeho začiatkov a jeho umelecké zrenie. Každá z kapitol má najskôr textovú časť, ktorá je sumarizujúcim pohľadom na jeho tvorbu v kontexte doby i spolutvorcov. "Pretože Martin Huba je tiež obdarený výnimočnou schopnosťou formulovania, druhú časť každej kapitoly predstavuje rozhovor, ktorý rozvíja či rozkrýva teatrologický text, čiže je akýmsi oponentom teoretického textu," vysvetlila Fačková.



Ďalej poznamenala, že otázky Martinovi Hubovi v jeho azda najobsiahlejšom a najosobnejšom interview kládla slovenská teatrologička, ktorá sa podpísala aj pod monografie hereckých osobností ako Ladislav Chudík a Milan Kňažko. Krénovej ostatná kniha, venovaná Martinovi Hubovi, je o čosi bohatšia – sedem kapitol posudzujúcich kľúčové obdobia a udalosti jeho tvorivého života dopĺňajú rozhovory s protagonistom. "Aj vďaka schopnosti Martina Hubu výstižne pomenovať veci a javy v umení i v občianskej spoločnosti sa z jeho rozprávania vynárajú dvojaké dejiny: jednak osobné a jednak dejiny slovenskej i českej divadelnej scény z pohľadu jedného z najvýznamnejších aktérov za posledných 50 rokov," dodala Fačková.