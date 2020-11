Malá nočná hudba na Novej scéne bude s divákmi aj online

Bratislava 29. novembra (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) ponúka v nedeľu o 17:00 ďalší komorný koncert zo série Malá nočná hudba. Tentoraz si ho budú môcť pozrieť naživo diváci v divadle a súčasne bude prenášaný v live-streame. Spolu s najmladším sólistom DNS Michalom Candrákom si zaspieva aj známa televízna tvár Viktor Vincze. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



V poradí tretia Malá nočná hudba prinesie profilový koncert talentovaného muzikálového herca Michala Candráka. V jeho podaní zaznejú skladby z legendárnych muzikálov Cabaret, Hairspray, Rent, The greatest showman, ale aj z novinky – pôvodného slovenského muzikálu Voda (a krv) nad vodou. Jeden z veľkých hitov Elánu odznie v trojici.



„Okrem Michala Candráka sa k nemu pripoja moderátor spravodajstva TV Markíza Viktor Vincze a člen súboru DNS Vladislav Plevčík. Všetkých spája postava Fera, ktorú v muzikáli alternujú," vysvetlila Šebestová.



Hlavná hviezda predstavenia pociťuje nielen veľkú radosť, ale aj zodpovednosť z profilového koncertu. „Spolupráca s Patrikom Vyskočilom a Dávidom Hartlom je čarovná a opäť mám to šťastie sa s nimi na niečom podieľať. Rozhodol som sa pre päť mužských a päť ženských piesní. Zaznejú skladby muzikálové, popové, rockové, soulové a pre divákov mám pripravené aj jedno vlastné prekvapenie," uviedol Candrák.



Ďalej prezradil, že na túto spoluprácu si zavolal štyroch hostí, blízkych priateľov Michaelu Trokanovú, študentku herectva a novú muzikálovú hviezdu už aj Divadla Nová scéna, Jána Cibulu, multiinštumentalistu, ktorý sa chopí klavíra, divadelného brata Vladislava Plevčíka a Viktora Vinczeho.



„Poznáme sa iba od leta, kedy sme začali skúšať muzikál Voda (a krv) nad vodou, avšak svojím talentom, povahou, vedomosťami a pohľadom na život sa nám všetkým hneď zapísal do srdca. Stoličky v kapele obsadia skvelí hudobníci Matúš Ferko, Ján Lau, Peter Zajaček a Martin Kapusník," uzavrel Candrák, ktorý verí, že si diváci s umelcami užijú príjemnú hudobnú nedeľu.