Divadlo Na Peróne otvorí novú domovskú scénu premiérou My, ľud!

Košice 16. júna (TASR) – Košické divadlo Na Peróne po niekoľkých rokoch vybudovalo svoju domovskú divadelnú scénu. Nový priestor na divadelné a performatívne umenie na Zvonárskej ulici uvedú do života na budúci týždeň premiérou interaktívnej spoločenskej hry s názvom My, ľud! Pre TASR to uviedla umelecká riaditeľka divadla a jeho zakladateľka Jana Wernerová.Priestory divadla v historickom centre Košíc majú slúžiť ako rezidenčný ateliér a hostiteľské miesto pre slovenské i zahraničné divadelné projekty vrátane študentských, ako aj pre vzdelávanie detí a dospelých prostredníctvom divadelného umenia.priblížil riaditeľ divadla Peter Kočiš.Podľa Wernerovej sa im splnil 20-ročný sen.povedala s tým, že ho majú v desaťročnom nájme.S prestavbou starej budovy začali koncom minulého roka. Väčšiu časť prác realizovali svojpomocne a z vlastných zdrojov.doplnila.Výhodu nových priestorov podľa jej slov pocítili už pri skúšaní novej hry.doplnila.Novú etapu svojej existencie odštartuje divadlo premiérou, ktorá je naplánovaná na stredu 23. júna. Podľa Wernerovej začalo predstavenie My, ľud! vznikať pred dvomi rokmi pod vplyvom medzinárodného projektu Borderline Offensive: Laughing in the Face of Fear:vysvetlila s tým, že tak vznikla hra, v ktorej našli priestor pre interaktívne zapojenie publika. Dej sa odohráva vo fiktívnej krajine, diváci sa stávajú jej občanmi a svojimi postojmi ovplyvňujú dianie v nej. Pripravených je osem možností, herci budú hrať podľa toho, ktorú možnosť si publikum vyberie.