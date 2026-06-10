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Divadlo Na Peróne uvádza dystopickú koláž o spoločnosti Mastný muž 2.0
V inscenácii účinkujú Peter Kočiš ml., Jakub Muranský, Anna Suráková, Alexandra Sokolová, Jana Wernerová a Ivana Gibová.
Autor TASR
Košice 10. júna (TASR) - Košické Divadlo Na Peróne pripravilo pre divákov novú autorskú inscenáciu Mastný muž 2.0. Ide o dystopickú divadelnú koláž o spoločnosti, v ktorej sa literatúra opäť stáva podozrivou činnosťou a kultúra predmetom úradného posudzovania. Premiéra sa uskutoční vo štvrtok a piatok (11. a 12. 6.) o 19.00 h v priestoroch divadla na Zvonárskej ulici.
Ako informovalo divadlo, inscenácia vychádza zo zbierky poviedok Mastný muž a prepája texty 11 súčasných slovenských spisovateľov s autorským rámcom fiktívneho rozhovoru medzi redaktorkou štátneho vydavateľstva a spisovateľkou žijúcou v exile. Fragmenty literárnych textov zároveň konfrontuje s ironickým návratom k divadelnej hre z vojnového obdobia Mastný hrniec, v rámci ktorej autor, dramatik a spisovateľ Július Barč-Ivan formou ostrej spoločensko-politickej satiry nastavil zrkadlo vtedajšej spoločnosti. „Výsledkom je mnohovrstevnatý obraz krajiny, ktorá sa pod zámienkou poriadku, národnej identity a ‚správneho‘ umenia postupne učí zabúdať na slobodu,“ uviedli tvorcovia.
Mastný muž 2.0 sa pohybuje na hranici humoru, grotesky, absurdity a politickej dystópie. Vytvára svet, v ktorom sa knihy síce stále čítajú, no čoraz častejšie preto, aby sa rozhodlo, či smú existovať. Inscenácia tematizuje strach z odlišnosti, kontrolu kultúry a mocenské mechanizmy, ktoré vedú k potláčaniu kritického myslenia. Hovorí o krajine, ktorá sa bojí vlastných autorov, vlastnej pamäti a napokon aj vlastnej slobody.
Autormi textov sú Balla, Peter Darovec, Eman Erdélyi, Ivana Gibová, Nicol Hochholczerová, Milo Janáč, Ivan Medeši, Jana Micenková, Richard Pupala, Ondrej Štefánik a Marek Vadas. Scenár pripravili Jana Wernerová a Ivana Gibová, ktoré spolu s Petrom Kočišom vytvorili aj koncept projektu. Réžie sa ujala Jana Wernerová, dramaturgiu zastrešil Lukáš Kopas.
V inscenácii účinkujú Peter Kočiš ml., Jakub Muranský, Anna Suráková, Alexandra Sokolová, Jana Wernerová a Ivana Gibová.
Ako informovalo divadlo, inscenácia vychádza zo zbierky poviedok Mastný muž a prepája texty 11 súčasných slovenských spisovateľov s autorským rámcom fiktívneho rozhovoru medzi redaktorkou štátneho vydavateľstva a spisovateľkou žijúcou v exile. Fragmenty literárnych textov zároveň konfrontuje s ironickým návratom k divadelnej hre z vojnového obdobia Mastný hrniec, v rámci ktorej autor, dramatik a spisovateľ Július Barč-Ivan formou ostrej spoločensko-politickej satiry nastavil zrkadlo vtedajšej spoločnosti. „Výsledkom je mnohovrstevnatý obraz krajiny, ktorá sa pod zámienkou poriadku, národnej identity a ‚správneho‘ umenia postupne učí zabúdať na slobodu,“ uviedli tvorcovia.
Mastný muž 2.0 sa pohybuje na hranici humoru, grotesky, absurdity a politickej dystópie. Vytvára svet, v ktorom sa knihy síce stále čítajú, no čoraz častejšie preto, aby sa rozhodlo, či smú existovať. Inscenácia tematizuje strach z odlišnosti, kontrolu kultúry a mocenské mechanizmy, ktoré vedú k potláčaniu kritického myslenia. Hovorí o krajine, ktorá sa bojí vlastných autorov, vlastnej pamäti a napokon aj vlastnej slobody.
Autormi textov sú Balla, Peter Darovec, Eman Erdélyi, Ivana Gibová, Nicol Hochholczerová, Milo Janáč, Ivan Medeši, Jana Micenková, Richard Pupala, Ondrej Štefánik a Marek Vadas. Scenár pripravili Jana Wernerová a Ivana Gibová, ktoré spolu s Petrom Kočišom vytvorili aj koncept projektu. Réžie sa ujala Jana Wernerová, dramaturgiu zastrešil Lukáš Kopas.
V inscenácii účinkujú Peter Kočiš ml., Jakub Muranský, Anna Suráková, Alexandra Sokolová, Jana Wernerová a Ivana Gibová.