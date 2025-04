Divadlo Na skok vyráža na turné s hrou Prečo ženy vraždia

Raslavice 14. apríla (TASR) - Divadelný súbor Na skok z Raslavíc (okres Bardejov) po úspešnej premiére a vianočnej repríze na domovskej scéne prináša rodinnú komédiu Prečo ženy vraždia aj do ďalších miest. Od 1. do 4. mája vycestuje divadelný súbor okrem Raslavíc do Sabinova, Spišskej Novej Vsi a Močenka. TASR o tom informoval vedúci súboru a režisér inscenácie Martin Bašista.



„Dialógy v hre sa odohrávajú v šarištine - čím príbeh získava neopakovateľný lokálny kolorit. Diváci sa môžu tešiť na trefné repliky, ktoré mohli počuť doma alebo u susedov. Rodinná atmosféra inscenácie postupne hustne - z úsmevných situácií sa príbeh pomaly mení na špirálu nečakaných odhalení a chaotických zvratov. Každý si v hre nájde niečo svoje. Či už v podobe komických manželských hádok, susedských sporov alebo drobných dramatických momentov, ktoré sú také dôverne známe, až má divák pocit, že sleduje príbeh, ktorý sa odohráva priamo za jeho dverami,“ uviedol Bašista.



„V úlohe veterinára Juraja Dlhého nás čaká dlho očakávaný debut stálice nášho súboru Martina Bučka. V postave Pavlíny Lukáčovej bude debutovať Emma Girgošková. Matej Kokoruďa debutuje ako Ján Malý. Štvrtým debutantom v úlohe Karola Lukáča je Jaroslav Hribik,“ doplnil Bašista.



Turné odštartujú 1. mája o 19.00 h v Raslaviciach, kde sa predstavenie odohrá v miestnom kultúrnom dome. „Následne sa 2. mája o 19.00 h presunieme do Sabinova, kde nás privíta mestské kultúrne stredisko, a 3. mája o 19.00 h pokračujeme v Spišskej Novej Vsi v Dome kultúry Mier. Veľké finále nášho turné nás čaká 4. mája o 18.00 h v kinosále kultúrneho domu v Močenku, kde zakončíme túto šnúru predstavení,“ povedal Bašista.



Ako pokračoval, Tímea Bučková, ktorú počas májového turné diváci uvidia v hlavnej úlohe inscenácie Prečo ženy vraždia, získala Cenu za najlepší ženský herecký výkon na 26. ročníku Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. „Ocenenie jej priniesla postava Matky v rovnomennej dráme Júliusa Barča-Ivana,“ priblížil Bašista.



Koncom roka, konkrétne od 18. do 20. decembra, súbor čaká ďalšia šnúra predstavení, tentoraz v špeciálnej vianočnej verzii. „V predvianočnom období zavítame do štyroch ďalších miest, kde prinesieme nielen smiech, ale aj sviatočnú atmosféru a nové momenty, ktoré sme pripravili špeciálne pre túto edíciu inscenácie,“ dodal Bašista s tým, že bližšie informácie budú zverejnené na webstránke súboru.