Na sté výročie ochotníctva v Hanušovciach vznikol nový súbor

Hanušovce nad Topľou 27. decembra (TASR) – Ak by ochotnícke divadlo v meste Hanušovce nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou fungovalo od svojho vzniku nepretržite, tento rok by si pripomínalo svoje sté výročie.



Práve k tomuto jubileu viaže svoje rozhodnutie založiť v meste ochotnícky divadelnícky súbor vyštudovaný herec Lukáš Jurko. Ako povedal pre TASR, novovzniknuté Divadlo spod viaduktu uvedie ako svoju prvú hru Zlaté srdce Ferka Urbánka, s ktorou debutovali aj pôvodní hanušovskí ochotníci.



„Chcel som nejako naštartovať kultúrny život v meste, mojím prvotným plánom bolo zorganizovať pri príležitosti stého výročia ochotníctva v Hanušovciach festival ochotníckych divadiel,“ priblížil Jurko s tým, že jeho prvotný zámer zmarila pandémia nového koronavírusu.



Myšlienka založiť v meste ochotnícky divadelnícky súbor prišla neskôr. Zverejnil ju na sociálnej sieti. „Hneď večer sa mi začali ozývať Hanušovčania, že sa chcú pridať, alebo že veľmi oceňujú tento nápad. Asi 12 sa mi prihlásili, že chcú hrať. Je veľmi zaujímavé, že je medzi nimi aj rímskokatolícky kňaz,“ doplnil, pričom podotkol, že aj hra, ktorú by s ochotníkmi rád naskúšal, má 12 postáv.



Ako Jurko ozrejmil, so skúškami plánuje začať v novom roku. „Keďže väčšina záujemcov ešte asi nestála na javisku, chcel by som začať čítacími skúškami. Tie budú pravdepodobne online, keďže žijem a pôsobím v Bratislave.



Neskôr by som chodil raz mesačne domov, do Hanušoviec, a tam by sme skúšali,“ vysvetlil s tým, že by bol rád, ak by mala prvá hra v podaní Divadla spod viaduktu premiéru niekedy okolo vianočného obdobia 2021.