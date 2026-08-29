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Divadlo na TrakOch uvedie premiéru muzikálu Drahý Evan Hansen
Muzikál vznikol v novom slovenskom preklade Petra Daniša a Kataríny Rajnicovej.
Autor TASR
Trnava 29. augusta (TASR) - Divadlo na TrakOch uvedie v sobotu v Kultúrnom dome Kopánka v Trnave slovenskú premiéru oceňovaného broadwayského muzikálu Drahý Evan Hansen. Popri členoch ochotníckeho divadelného súboru sa na projekte podieľajú aj študenti a absolventi umeleckých škôl v oblasti scénografie, kostýmového výtvarníctva, svetelného dizajnu a ďalších tvorivých profesií. TASR o tom informovala režisérka muzikálu Katarína Rajnicová.
„Muzikál Drahý Evan Hansen sme si vybrali preto, lebo je neuveriteľne ľudský. Je to príbeh, ktorý sa nás dotkol, a veríme, že sa dotkne aj našich divákov. Otvára témy, o ktorých sa často bojíme hovoriť – osamelosť, potrebu prijatia a hľadanie vlastnej hodnoty. Napriek tomu to rozhodne nie je smutný muzikál,“ zdôraznila režisérka.
Slovenská premiéra vznikla na základe oficiálnej licencie spoločnosti Music Theatre International (MTI). Pôvodný muzikál získal viaceré prestížne ocenenia. Projekt vznikol z iniciatívy ochotníckeho súboru Divadla na TrakOch, bez zázemia veľkého profesionálneho divadla či produkčnej spoločnosti. Na jeho príprave takmer rok spolupracovali desiatky umelcov, tvorcov a nadšencov, ktorých spája spoločný cieľ - priniesť slovenskému publiku výnimočný muzikál.
Muzikál vznikol v novom slovenskom preklade Petra Daniša a Kataríny Rajnicovej. Hudba autorov Benja Paseka a Justina Paula zaznie naživo v podaní osemčlennej kapely Cinemagic Band. Premiérové predstavenia sú naplánované na sobotu a nedeľu (30. 8.) so začiatkom o 19.00 h. V rovnakom čase budú od 1. do 5. septembra aj reprízy takmer trojhodinového predstavenia.
„Muzikál Drahý Evan Hansen sme si vybrali preto, lebo je neuveriteľne ľudský. Je to príbeh, ktorý sa nás dotkol, a veríme, že sa dotkne aj našich divákov. Otvára témy, o ktorých sa často bojíme hovoriť – osamelosť, potrebu prijatia a hľadanie vlastnej hodnoty. Napriek tomu to rozhodne nie je smutný muzikál,“ zdôraznila režisérka.
Slovenská premiéra vznikla na základe oficiálnej licencie spoločnosti Music Theatre International (MTI). Pôvodný muzikál získal viaceré prestížne ocenenia. Projekt vznikol z iniciatívy ochotníckeho súboru Divadla na TrakOch, bez zázemia veľkého profesionálneho divadla či produkčnej spoločnosti. Na jeho príprave takmer rok spolupracovali desiatky umelcov, tvorcov a nadšencov, ktorých spája spoločný cieľ - priniesť slovenskému publiku výnimočný muzikál.
Muzikál vznikol v novom slovenskom preklade Petra Daniša a Kataríny Rajnicovej. Hudba autorov Benja Paseka a Justina Paula zaznie naživo v podaní osemčlennej kapely Cinemagic Band. Premiérové predstavenia sú naplánované na sobotu a nedeľu (30. 8.) so začiatkom o 19.00 h. V rovnakom čase budú od 1. do 5. septembra aj reprízy takmer trojhodinového predstavenia.