Nitrianske Nové divadlo začína opäť hrať pre verejnosť

Nitra 16. júna (TASR) – Nové divadlo (ND) v Nitre začína tento týždeň opäť hrať pre verejnosť. Po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 odohrá prvé predstavenie pre verejnosť už túto sobotu.



„V Dome Matice slovenskej ponúkneme deťom od štyroch rokov punkovo-animálno-maňuškovo-komediálny thriller Kocúr v čižmách,“ informovalo ND.



Nasledovať budú ďalšie predstavenia, v sobotu 27. júna ND odohrá rozprávku Cisárove nové šaty, ktorú o deň neskôr uvedie aj počas hosťovania na nádvorí zámku v Hlohovci. Nové divadlo v júli odohrá viaceré predstavenia aj na podujatiach v nitrianskom Hideparku.



Divadlo tiež plánuje výjazdy za deťmi. „Intenzívne komunikujeme s riaditeľmi škôl a organizátormi letných táborov o exteriérových predstaveniach, ktoré by deťom spríjemnili posledné dni v škole a neskôr v letnej škole či mestskom tábore,“ informovalo ND.