Divadlo Nová scéna cestuje s muzikálom Turandot do Južnej Kórei

Bratislava 20. júna (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) cestuje do Južnej Kórei, kde sa od 24. do 28. júna predstaví s pôvodným kórejským muzikálom Turandot. Bratislavské divadlo bude otvárať medzinárodný muzikálový festival DIMF v Daegu. "Počas piatich dní odohrá sedem predstavení tohto muzikálu v 1500 miestnom Opera House," uviedla pre TASR PR manažérka DNS Zuzana Šebestová. "Juhokórejskí organizátori festivalu dokonca vyrobia novú scénu podľa pôvodných návrhov, aby sa pomerne náročná dekorácia nemusela plaviť viac ako mesiac v kontajneroch loďou," dodala.



Do Južnej Kórei cestuje spolu 41 ľudí, 24 hercov a tanečníkov, 12 technických pracovníkov (stavba, zvuk, svetlo, garderóba, masky), režisér a vedenie divadla. "Mala som možnosť vidieť tento muzikál priamo na festivale DIMF v Daegu ešte v roku 2016, keď sme tam vystupovali s muzikálom Madame de Pompadour a okamžite ma upútal svojou nádhernou veľkolepou hudbou európskeho typu, navyše, jeho téma – príbeh princeznej Turandot - je nášmu divákovi blízka najmä vďaka skvelému opernému spracovaniu," hovorí generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová, ktorá prišla s myšlienkou priniesť muzikál Turandot do Európy. Pôvodná kórejská inscenácia sa podľa nej výpravnosťou blížila k opere. "V našom divadle sme ale chceli ponúknuť divákom modernú podobu tohto muzikálu, preto sme oslovili k spolupráci renomovaného maďarského režiséra Róberta Alföldiho, ktorého divadelný jazyk pracuje s modernými inscenačnými prístupmi a prostriedkami," vysvetlila k muzikálu, ktorý mal v Bratislave európsku premiéru 6. a 7. marca 2020.



V hlavných úlohách princeznej Turandot sa kórejskému publiku predstavia v alternácii Miroslava Drínová a Lenka Fecková, princa Calafa alternujú Peter Makranský a Patrik Vyskočil.



Pôvodný kórejský muzikál Turandot mal premiéru na festivale DIMF v Daegu v roku 2010, odvtedy ho videli na turné desaťtisíce divákov vo viacerých mestách Číny, Južnej Kórei, dodnes sa uvádza s obrovským úspechom v Soule. Autorom scenára je Lee Haeje, pod libretom sú podpísaní Lee Haeje a Jang Soyoung, hudbu skomponovali Jang Soyoung a Hwang Gyudong.



Festival v Daegu patrí k najväčším muzikálovým festivalom na svete, organizujú ho od roku 2006. Ponúka tituly prestížnejších svetových, ale i domácich muzikálových divadiel.