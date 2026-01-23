< sekcia Kultúra
Divadlo Nová scéna chystá projekt na motívy života a tvorby R. Müllera
Divadlo poznamenáva, že súčasťou ideovej skúšky boli aj filmári, ktorí pracujú na dokumentárnom filme o Richardovi Müllerovi.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Fotografiami z ideovej skúšky, zverejnenými na sociálnej sieti, potvrdilo bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) oficiálny štart nového projektu Müller: Život na dva ťahy. Vzniká na motívy života a tvorby Richarda Müllera v réžii a librete Romana Poláka.
„Ideová skúška patrí k prvému zoznamovaniu sa s projektom, jeho konceptom a jednotlivými tvorcami. Je to moment, keď sa začína formovať spoločný jazyk inscenácie,“ uvádza divadlo k stretnutiu, pri ktorom sa za jedným stolom ocitli členovia autorského tímu, inscenačného tímu aj herecký, spevácky a tanečný súbor.
Okrem režiséra a autora Romana Poláka tvoria autorský tím novej inscenácie dramaturgička Andrea Bučko, dirigent Ľubomír Dolný, ktorý sa postará o aranžmány, scénickú hudbu a hudobné naštudovanie. Juraj Poliak navrhne scénu, kostýmy Pavol Dendis. Pod choreografie sa podpíšu Stanislava Vlk Vlčeková a Radoslav Piovarči.
Po ideovej skúške nasledovala aj prvá čítacia skúška. „Režisér postupne približoval svoju predstavu o inscenácii, jednotlivých postavách aj celkovom smerovaní projektu, aby sa umelecké obsadenie mohlo prirodzene dostať do svojich rolí a lepšie pochopiť vznikajúci tvar inscenácie,“ dodáva DNS k stretnutiu umelcov, na ktorom bol prítomný aj samotný Richard Müller.
Prítomní sa oboznámili so skicami scénografie Juraja Poliaka aj s vizuálnou predstavou projekcií Andrása Cséfalvaya, ktoré budú podľa divadla výrazne dotvárať atmosféru inscenácie. Účinkujúci sa zoznámili aj s výtvarnými návrhmi kostýmov od Pavla Dendisa.
Divadlo poznamenáva, že súčasťou ideovej skúšky boli aj filmári, ktorí pracujú na dokumentárnom filme o Richardovi Müllerovi.
Pôvodné slovenské dielo uvidia diváci v premiére 28. marca pri príležitosti 80. výročia vzniku Divadla Nová scéna.
„Ideová skúška patrí k prvému zoznamovaniu sa s projektom, jeho konceptom a jednotlivými tvorcami. Je to moment, keď sa začína formovať spoločný jazyk inscenácie,“ uvádza divadlo k stretnutiu, pri ktorom sa za jedným stolom ocitli členovia autorského tímu, inscenačného tímu aj herecký, spevácky a tanečný súbor.
Okrem režiséra a autora Romana Poláka tvoria autorský tím novej inscenácie dramaturgička Andrea Bučko, dirigent Ľubomír Dolný, ktorý sa postará o aranžmány, scénickú hudbu a hudobné naštudovanie. Juraj Poliak navrhne scénu, kostýmy Pavol Dendis. Pod choreografie sa podpíšu Stanislava Vlk Vlčeková a Radoslav Piovarči.
Po ideovej skúške nasledovala aj prvá čítacia skúška. „Režisér postupne približoval svoju predstavu o inscenácii, jednotlivých postavách aj celkovom smerovaní projektu, aby sa umelecké obsadenie mohlo prirodzene dostať do svojich rolí a lepšie pochopiť vznikajúci tvar inscenácie,“ dodáva DNS k stretnutiu umelcov, na ktorom bol prítomný aj samotný Richard Müller.
Prítomní sa oboznámili so skicami scénografie Juraja Poliaka aj s vizuálnou predstavou projekcií Andrása Cséfalvaya, ktoré budú podľa divadla výrazne dotvárať atmosféru inscenácie. Účinkujúci sa zoznámili aj s výtvarnými návrhmi kostýmov od Pavla Dendisa.
Divadlo poznamenáva, že súčasťou ideovej skúšky boli aj filmári, ktorí pracujú na dokumentárnom filme o Richardovi Müllerovi.
Pôvodné slovenské dielo uvidia diváci v premiére 28. marca pri príležitosti 80. výročia vzniku Divadla Nová scéna.