Divadlo Nová scéna otvorí sezónu koncertmi na Bratislavskom hrade
Koncert Od operety k muzikálu podľa divadla opäť prinesie eleganciu, šarm a pozoruhodné výkony Miroslava Dvorského, Evy Katrákovej Bodorovej a Titusza Tóbisza v prvej, operetnej časti.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) po štvrtý raz otvorí novú sezónu galakoncertmi na nádvorí Bratislavského hradu. Diváci sa môžu tešiť na operetné a muzikálové melódie v podaní sólistov divadla a ich hostí v sprievode symfonického orchestra 22. a 23. augusta. Deťom je určený koncert s názvom Kráľovstvo muzikálov, ktorý 24. augusta predstaví malých hercov s veľkým talentom v najznámejších muzikálových áriách. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.
Koncert Od operety k muzikálu podľa divadla opäť prinesie eleganciu, šarm a pozoruhodné výkony Miroslava Dvorského, Evy Katrákovej Bodorovej a Titusza Tóbisza v prvej, operetnej časti. V druhej časti galavečera sa v najkrajších muzikálových sólach a duetách predstavia sólisti súboru DNS Patrik Vyskočil, Mirka Gális Partlová, Dárius Koči, Karin Olasová, Lenka Machciníková a Monika Drgáňová v sprievode tanečného súboru a symfonického orchestra divadla pod vedením dirigenta Petra Valentoviča.
Rodinám s deťmi dáva divadlo do pozornosti svoju novinku - koncert malých hercov s veľkým talentom pod názvom Kráľovstvo muzikálov. Galakoncert na Bratislavskom hrade prinesie výber najznámejších muzikálových melódií v podaní detských hlasov. Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová prízvukuje, že jednou z priorít Novej scény je nielen osloviť a vzdelávať detského diváka, ale aj dávať priestor malým talentovaným deťom a pripraviť ich na náročnú muzikálovú dráhu. „V inscenácii Oliver! máme dokonca 35 detských protagonistov, ktorí sa striedajú v troch alternáciách. Ich talent a sny zaspievať si titulné piesne z rôznych detských muzikálov sme sa rozhodli predstaviť v projekte Kráľovstvo muzikálov,“ dodala k programu, v ktorom zaznejú piesne zo spomínaného muzikálu Oliver! a z titulov Matilda, The Addams Family, Frozen, Moana, The Greatest Showman či Bedári v podaní talentovaných mladých spevákov z DNS a hostí z RDS Art Group.
