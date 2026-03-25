VIDEO: Nová scéna premiéruje inscenáciu Müller: Život na 2 ťahy
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie 27. marca premiéru inscenácie Müller: Život na 2 ťahy. Autorský muzikál v réžii Romana Poláka je inšpirovaný životom a tvorbou Richarda Müllera, odkrýva úspechy a výzvy umelca, ale aj jeho vnútorné boje, pády, pochybnosti a hľadanie vlastnej cesty. V hlavnej úlohe sa predstaví Lukáš Pišta.
Ďalšie pôvodné slovenské dielo uvádza DNS pri príležitosti 80. výročia svojho vzniku. Jeho inšpiračným rozmerom bol podľa generálnej riaditeľky DNS Ingrid Fašiangovej nielen Müller ako fenomén slovenskej hudobnej scény, ale aj spomienka na jeho rodičov - hercov Vladislava Müllera a Elišku Müllerovú. „V tomto divadle strávili takmer štvrťstoročie. Pripomíname si nedožité 90. narodeniny a zároveň 30 rokov od ukončenia 25-ročného pôsobenia Vladka Müllera na doskách Novej scény,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii Fašiangová.
Réžie nového titulu sa ujal činoherný i operný režisér Roman Polák, podpísal sa aj pod libreto. „Týmto projektom nám ukázal, že muzikál má niekoľko podôb,“ poznamenala Fašiangová k tvorbe režiséra s osobitným rukopisom. Polák priznal, že takmer rok spolu s dramaturgičkou Andreou Bučko zbierali materiál, rozprávali sa s Richardom Müllerom, jeho rodinou a priateľmi. Dôležité boli aj spomienky na jeho rodičov.
Inscenácia podľa Poláka nie je klasickou biografiou, prináša intímnu, emotívnu a miestami bolestne úprimnú výpoveď o rodinných putách a traumách, o cene slávy, pádoch a pochybnostiach. „Rok som sa musel rýpať v živote Riša Müllera a jeho rodiny, som šťastný, že už v piatok môžem odísť z tejto viac ako ročnej návštevy,“ uviedol autor a režisér k „návšteve v minulosti, vo všetkých záhadách, v selekcii, čo má zmysel povedať a čo nie“.
Choreografiu muzikálu, ktorý je podľa Poláka taký ako Müllerova tvorba - plný radosti i smútku, konfliktov i humoru, ale aj temných tónov, pripravila Stanislava Vlk Vlčeková, kostýmy navrhol Pavol Dendis, scénu Juraj Poliak, jeho výtvarné riešenie pracuje s obraznosťou a symbolikou, čím vytvára priestor pre prelínanie reality a vnútorného sveta hlavnej postavy.
Na javisku účinkuje takmer celý interný herecký súbor DNS, hostia, spevácky zbor, tanečný súbor a 14-členná kapela. Diváci sa môžu tešiť na slávne hity aj menej známe piesne v originálnych aranžmánoch Ľubomíra Dolného. „Zhostil sa toho úžasným spôsobom vrátane kapely, ktorá sa tu nachádza pod pódiom. Keď som sa dozvedel, aké tam budú pesničky, nebol som si istý, či sa to dá nejakým spôsobom obmeniť, ale on a jeho chlapci dokázali, že je to úžasne možné, za to mu veľká vďaka,“ zhodnotil Richard Müller.
Druhá premiéra sa uskutoční 28. marca.
