Divadlo Nová scéna premiéruje pôvodný slovenský muzikál Jánošík

Bratislava 16. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna uvádza vo štvrtok prvú premiéru veľkolepej muzikálovej fresky Jánošík. Pôvodný slovenský muzikál od hudobného skladateľa Gaba Dušíka, libretistu a textára Daniela Heviera, spolulibretistu a režiséra Svetozára Sprušanského prináša "príťažlivé javiskové podobenstvo o podstate jedného národa".



S ideou priniesť na Novú scénu muzikálového Jánošíka prišiel zhruba pred štyrmi rokmi dramaturg divadla Sprušanský. Podľa vlastných slov si uvedomil, že tento hrdina bol toľkokrát spracovaný v dejinách slovenského umenia, či už vo filme, v literatúre aj v divadle, ale nikdy nie vo svojej muzikálovej podobe. "A kto iný, ak nie Slováci, by si mali svojho Jánošíka spracovať a kto iný, ak nie jediné profesionálne slovenské muzikálové divadlo," uviedol pre TASR režisér k dielu, ktoré vzniklo na objednávku u autorského tímu Dušík-Hevier-Sprušanský.



Muzikál tvorili tri roky, inšpirovali sa faktami, ale aj legendami. "Naša inscenácia je typicky muzikálová, s veľkými spevmi, choreografickými tanečnými číslami, na malebnej dekorácii priam Zacharovského typu, v pestrofarebných dobových kostýmoch," priblížil režisér a spoluautor libreta inscenáciu, v ktorej autori zasadzujú Jánošíka aj do sveta prírody, mágie, tajomstva a nadprirodzených síl. "Našou ambíciou bolo vytvoriť veľkú muzikálovú scénickú fresku, dúfam, že aj v dnešnej dobe nielen hrdina, ale aj naše spracovanie divákov priláka, poteší a bude pre nich zaujímavým večerom," podčiarkol Sprušanský.



V Jánošíkovi účinkuje kompletný herecký aj tanečný súbor Novej scény. V titulnej postave sa predstavia Patrik Vyskočil a Dárius Koči. Aj ich spevácke, tanečné a silné činoherné kvality boli dôvodom, prečo Jánošíka na Novej scéne pretavili do muzikálovej reality. "V súbore máme dvoch ideálnych Jánošíkov, máme tu aj Aničky, starého zbojníka Huncagu v podobe Karola Čálika, zbojnícku družinu a aj všetky stredné, menšie postavy, ktoré s veľkou prepracovanosťou charakterokresby všetci členovia hereckého súboru stvárňujú," potvrdil režisér. Choreografiu vytvoril Ján Ševčík, kostýmy a scénu navrhla Alexandra Grusková.



Druhá premiéra sa uskutoční v piatok 17. septembra.