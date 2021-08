Divadlo Nová Scéna sa v auguste predstaví na Bratislavskom hrade

Bratislava 9. augusta (TASR) - Divadlo Nová scéna pripravuje v dňoch od 18. do 24. augusta pre fanúšikov muzikálu špeciálne predstavenia a koncerty pod holým nebom na letnej scéne Bratislavského hradu. Počas šiestich večerov uvedie posledné tri predstavenia muzikálu Mária Terézia #posledná milosť, dva koncerty Hviezdy muzikálu, piesne z pripravovaného muzikálu Jánošík a skladby z muzikálu Cyrano z predmestia. TASR informovala PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.



Šesť augustových večerov bude na Bratislavskom hrade patriť Divadlu Nová scéna a najkrajším muzikálovým melódiám. Prvé tri, od 18. do 20. augusta, budú v znamení muzikálu Mária Terézia #posledná milosť so Sisou Sklovskou v hlavnej úlohe. Osud výnimočnej panovníčky sa prelína s osudom jednoduchého dievčaťa z podhradia, ktoré neprávom obvinia z bosoráctva. Skutočné historické postavy sa striedajú s fiktívnymi, až vyústia do spoločného finále. Tretie predstavenie bude zároveň derniérou tohto titulu.



Ďalšie dva večery, 20. a 21. augusta, potešia milovníkov najznámejších svetových muzikálov. Koncerty s názvom Hviezdy muzikálov ponúknu titulné skladby z muzikálov Bedári, Cats, Rómeo a Júlia, West Side Story, Mamma Mia! ale aj Turandot, Iago a prvýkrát na verejnosti odznejú aj piesne z pripravovaného veľkolepého pôvodného slovenského muzikálu Jánošík.



Posledný večer v utorok 24. augusta bude patriť koncertnému prevedeniu legendárneho slovenského muzikálu Cyrano z predmestia. Skladby, ktoré sa stali za desaťročia hitmi a spievajú si ich celé generácie, vychádzajú v novej podobe na CD. Do života ho uvedú pôvodní autori muzikálu Pavol Hammel, Kamil Peteraj a Ján Štrasser, účasť na krste CD prisľúbili aj Kamila Magálová a Jozef Benedik, ktorí ako prví interpreti stvárnili hlavné postavy Roxany a Cyrana a vďaka tomuto muzikálu sa stali hviezdami. Súčasťou krstu CD bude aj autogramiáda umelcov.