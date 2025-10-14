< sekcia Kultúra
Divadlo Nová scéna uvádza muzikálovú šou Pánska jazda
V netradičnej muzikálovej šou, ktorej autormi a producentmi sú Nic Doodson a Andrew Kay, účinkuje deväť protagonistov.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie 16. a 17. októbra slovenské premiéry britskej muzikálovej šou Pánska jazda (The Choir of Man). V inscenácii režiséra a dramaturga Svetozára Sprušanského sa deväť mužov v pube delí o svoje príbehy, sny a radosti - s humorom, živou hudbou a tancom v priamom kontakte s divákmi. V novom licencovanom titule, ktorý dobyl londýnsky West End, účinkujú Vladislav Plevčík, Dárius Koči, Ján Slezák, Peter Makranský, Michal Candrák, Lukáš Pišta, Tomáš Majláth, Martin Kaprálik, Jakub Janotík a viacerí hosťujúci umelci.
V netradičnej muzikálovej šou, ktorej autormi a producentmi sú Nic Doodson a Andrew Kay, účinkuje deväť protagonistov. Sprušanský na utorkovej tlačovej konferencii priznal, že titul ho zaujal pred tromi rokmi v Londýne, keď ho videl na javisku. „Inscenácia ma zaujala obrovskou nespútanou energiou, v Londýne sa doteraz hrá, v niektoré dni aj dvakrát za deň,“ uviedol k šou, ktorá svoj debut zažila v roku 2017 v Assembly Music Hall v Edinburghu. V roku 2021 ovládla londýnsky West End, získala Olivier Award a začala turné po svete.
„Vôbec to nie je divadelné predstavenie, je to pozvánka pre ľudí, ktorí prídu stvárniť príjemný večer do pubu. Pozývame ľudí, aby si s našimi protagonistami dali pivo, zabávali sa,“ približuje Sprušanský divadelnú párty. Spresnil, že inscenácii dominuje 16 skladieb, z toho dve sú slovenské. Tvorcovia dostali od licencorov pokyn, aby dve hudobné čísla zamenili za slovenské, aby muzikálová šou fungovala aj v slovenskom prostredí.
V predstavení zaznejú hity interpretov ako Queen, Red Hot Chili Peppers, The Kinks, Adele či Sia v nových aranžmánoch Jacka Bluma. Diváci si ich vypočujú v podaní deviatich hlasov a päťčlennej kapely. Slovenské texty piesní pripravil Martin Sarvaš. Dynamiku, energiu a humor inscenácie zvýrazňujú choreografie Silvie Belákovej. O výtvarnú stránku inscenácie sa postarala scénografka a kostýmová výtvarníčka Alexandra Grusková.
„Niektoré skladby sú viac dynamické, dramatické, niektoré clivejšie, ale celé je to večer plný nespútanej energie, zábavy a príbehov deviatich hrdinov, ktorí svoje minipríbehy rozprávajú formou piesní,“ podčiarkol Sprušanský s tým, že pri výbere a tvorbe nového titulu bolo pre neho najdôležitejšie zostaviť na javisku protagonistov, u ktorých nebude chýbať tzv. chémia. „Aby to na javisku fungovalo, aby to bol kolektív, partia chlapov, ktorí sa tam stretnú, a tá chémia, radosť a energia, verím, že dorazí aj k publiku, návštevníkom večera, ktorí prídu,“ povedal režisér k inscenácii, ktorú ešte čaká „dolaďovanie“ v interakcii s divákmi.
