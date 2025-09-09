< sekcia Kultúra
VIDEO: Divadlo Nová scéna uvedie pôvodný detský muzikál Tom a Lola
Premiéru hudobnej rozprávky naplánovalo Divadlo Nová scéna na 13. a 14. septembra.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna uvedie počas najbližšieho víkendu pôvodný detský muzikál Tom a Lola. Dielo plné „roztopašných zvieratiek a kúzelných momentov“ vzniklo v tvorivej spolupráci Martina „Fefe“ Žúžiho a Slava Solovica. Pre oboch ide o prvý spoločný divadelný projekt. Režisérku Marianu Luteránovú zaujala predloha moderným jazykom aj humorom. „Je to jednoduchý príbeh, ktorý nemoralizuje, ale otvára dôležité témy - priateľstvo, vzdelanie, slobodu a zodpovednosť,“ uviedla spolu s tvorcami na utorkovej tlačovej konferencii.
Ako ďalej vysvetlili, ide o príbeh dvoch mačiatok, ktoré sa vydajú na dobrodružnú púť po ZOO. „So Slavom sme sa už dávnejšie stretli pri práci na filme Známi neznámi. V roku 2023 ma oslovil s myšlienkou spoločnej práce. Spomenul som si, že mám už asi šesť či sedem rokov napísaný námet na detský muzikál, ktorý sa zapáčil Novej scéne. Odvtedy sme sa pravidelne stretávali a spoločne dolaďovali scenár aj hudbu,“ povedal člen kapely Hex Martin „Fefe“ Žúži. Autor libreta a hudby Solovic doplnil, že rozprávka vďaka originálnemu spracovaniu osloví deti aj dospelých.
Dramaturgička predstavenia Adriana Bučko zdôraznila, že hoci má príbeh jednoduchú dejovú linku, prináša v sebe nadčasové posolstvá. „Mačiatka Tom a Lola nechcú chodiť do školy ani sa učiť loviť, chcú žiť ako iné zvieratá v ZOO - vykŕmené v zlatej klietke. Postupne však prichádzajú na to, aké sú hodnoty slobody, priateľstva a toho, že byť sám sebou a nebáť sa, je nesmierne dôležité. Rozprávka otvára viaceré témy, kedy sa mladý človek zamyslí, dospelý zasmeje a dieťa zažije jeden farebný nekonečný príbeh,“ podotkla.
Obyvatelia ZOO podľa Luteránovej zrkadlia mnohé zo sveta ľudí. „A keď som sa pristihla, že si piesne spievam nielen ja, ale aj moje deti, vedela som, že ide o výnimočný materiál,“ konštatovala. Bučko zároveň upozornila, že najväčšou výzvou bolo pretvoriť text do javiskovej podoby, keďže sa v rozprávke objavuje mnoho postáv. „Potrebovali sme ho jemne ‚podivadelniť‘, aby obstál na javisku a udržal detskú pozornosť. Bolo potrebné skĺbiť všetky tieto prvky a vytvoriť scénu, v ktorej sa počas jednej hodiny vystrieda množstvo prostredí a postáv,“ vysvetlila.
Väčší počet postáv sa odráža aj v kostýmoch. „Bolo to náročné, lebo zvierat je naozaj veľmi veľa a hercov málo, takže sa musia stále prezliekať. Musím však pochváliť krajčírske dielne Novej scény a garderóbu, že všetko technicky zvládli a pomohli naplniť našu predstavu,“ potvrdila kostýmová výtvarníčka Daša Krištofovičová.
To, že ide o autorskú rozprávku, vyzdvihol aj Vladislav Plevčík, ktorý stvárňuje Toma. „Uvedomil som si, že ideme vytvoriť niečo, čo sme ešte nerobili. Tom si prejde v rámci inscenácie takým svojím prerodom a on je aj spúšťačom celej peripetie, ktorá sa bude diať (...). Baví ma, že postava má detský rozmer s humorom pre dospelých a zároveň nesie dobrodružstvo dospievania. Navyše sme s Lolou súrodenci, dvojičky, čo prináša veľa pekných a vtipných situácií,“ doplnil herec.
Premiéru hudobnej rozprávky naplánovalo Divadlo Nová scéna na 13. a 14. septembra. V úlohe Toma sa predstaví okrem Plevčíka aj Sebastián Franko, postavu Loly stvárnia Martina Dolná a Romana Poláková Dang Van.
