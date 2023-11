Divadlo Nová scéna uvedie premiéru komédie Dáš to!

Bratislava 8. novembra (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave uvedie 10. novembra slovenskú premiéru britskej komédie Dáš to! (Groan Ups) v preklade Alexandry Ruppeldtovej. Informovali o tom tvorcovia na stredajšej tlačovej konferencii. V novom titule "o detstve, dospievaní a dospelosti" sa v réžii Svetozára Sprušanského v postavách detí, tínedžerov i dospelých spolužiakov predstavia Marcel Ochránek, Jana Balzar Lieskovská, Pavol Plevčík, Andrea Somorovská a Vladislav Plevčík. Scénu a kostýmy navrhla Alexandra Grusková.



Ide o titul, ktorý patrí medzi súčasné divadelné hity britskej autorsko-hereckej trojice Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields, zakladateľov a členov divadelnej spoločnosti Mischief Theatre, ktorú skupina študentov z Londýnskej akadémie hudby a dramatických umení založila v Londýne v roku 2008. Na konte majú päť úspešných autorských inscenácií, z ktorých hneď prvá The Play That Goes Wrong (Hra, ktorá sa nevydarila/ Zbabraná hra/ Celé zle) z roku 2013/2014 dosiahla mimoriadny úspech a hrá sa po celom svete.



Inscenácia Dáš to! sleduje osudy piatich spolužiakov v priebehu tridsiatich rokov. Zo sedemročných hravých a nezbedných školákov sa stanú tínedžeri, ktorí prežívajú pubertu, prvé lásky i sklamania, aby ich napokon zaskočili výzvy dospelosti. "Je to aj komédia o našich povahách, ktoré sa ani rokmi nemenia. O tom, že každý chce byť šťastný, úspešný a milovaný. Pretože bez ohľadu na to, ako sa zhostíme roly flegmatického pubertiaka alebo vyhoreného štyridsiatnika, v hĺbke duše zostávame stále deťmi," približuje DNS.



Dramaturga a režiséra Svetozára Sprušanského oslovila táto hra na prvé prečítanie. "Je veľmi vtipná, pestrá a pritom univerzálna témou medziľudských a partnerských vzťahov. Vraciame sa do detstva, do dávnej mladosti a súčasne nám tlmočí životný pocit dnešných štyridsiatnikov," hodnotí novinku, ktorá je podľa slov režiséra naplnená skvelými charaktermi postáv. "Baví nás ich sledovať, pretože sú nám blízke. Smejeme sa, ale pritom si uvedomujeme, že rieši aj naše problémy a kľúčové témy."



Sprušanský priznal, že britská predloha bola pre neho a jeho hereckých kolegov výzvou. "Snažili sme sa pri inscenovaní nestratiť nič z jej ľahkosti a pritom mnohým témam dať patričnú váhu. Tri rozličné časové obdobia sa odohrávajú v jednom hracom priestore, charaktery postáv vo veľkom časovom oblúku musia byť uveriteľné," poznamenáva režisér.