Divadlo Nová Scéna uvedie špeciálne predstavenie pre nepočujúcich

Bratislava 13. apríla (TASR) - Špeciálne online predstavenie komédie Aj muži majú svoje dni pripravilo pre nepočujúcich Divadlo Nová scéna. Záznam inscenácie tlmočenej do posunkového jazyka si môžu pozrieť 15. apríla o 20.00 h na portáli navstevnik.online. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová. Pripomenula, že pôjde o záznam inscenácie, ktorá mala v tejto netradičnej forme premiéru pred divákmi v divadelnej sále 24. novembra 2020: "Online záznam umožní sledovať komédiu nepočujúcim i počujúcim divákom na celom Slovensku."



Umeleckému tlmočeniu divadelného predstavenia predchádzala niekoľkomesačná príprava. "Tlmočníci museli text komédie najskôr previesť do posunkového jazyka, a potom ho naskúšať bez reálnych hercov. Každý zo štyroch hercov mal svojho tlmočníka, ktorý doslova hral jeho postavu v posunkovom jazyku. S výrazom, náladou, gestikuláciou, mimikou," priblížila Šebestová s tým, že umelecky tlmočené živé divadelné predstavenie malo mimoriadny ohlas u nepočujúcich, ale aj počujúcich divákov.



Aby mali rovnako kvalitný zážitok z tlmočenia aj nepočujúci diváci z online záznamu, bolo potrebné, aby sa tlmočníci stretli ešte raz a zahrali si predstavenie aj bez divákov. Podľa tlmočníčky Barbary Randuškovej to bola pre nich poriadna výzva: "Keď máme pred sebou v hľadisku nepočujúcich divákov, cítime spätnú väzbu, dodáva nám to energiu a ani nevieme, ako rýchlo nám to prejde. Tlmočiť pred prázdnym hľadiskom si vyžadovalo oveľa väčšie sústredenie, aby sme zostali naladení v takej atmosfére, aby na nás nebolo poznať, že sme tam len sami štyria a predstavenie počujeme iba z reproduktorov."



Nová scéna ďalej avizuje, že vo výslednom zostrihu predstavenia budú tlmočníci umiestnení v pravom dolnom rohu tak, ako to diváci poznajú z televíznej obrazovky.