Premiéru opery Aida sprevádza výstava o starovekom Egypte

Bratislava 21. septembra (TASR) - Tajomný Egypt: Od archeologického výskumu po operu je názov výstavy, ktorú v pondelok otvorili v novej budove Slovenského národného divadla (SND) pri príležitosti premiéry Verdiho opery Aida. Podujatie pripravil Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV) so svojimi partnermi ako dar Opere SND pri príležitosti storočnice prvej slovenskej divadelnej scény.



Výstava inštalovaná vo foyer je sprievodným podujatím k pripravovanej inscenácii. Predstavuje kultúru starovekého Egypta a jeho výskum slovenskými egyptológmi. Návštevníkov oboznámi s lokalitami, na ktorých archeológovia pracujú, ale aj s historickými postavami, ktoré žili v krajine na Níle, či so staroegyptskými božstvami prezentovanými aj vo Verdiho monumentálnom opernom diele.



Vernisáž ozvláštnili inscenované obrazy inšpirované reáliami, životom a zvykmi z čias starovekého Egypta. Ukázali, prečo je Egypt darom Nílu a ako sa v krajine žilo, milovalo, bojovalo či umieralo. Diváci sa mali možnosť oboznámiť s ľúbostnou lyrikou, ale aj vojenskou tematikou či s rituálom „váženia srdca“, pri ktorom sa rozhodovalo o posmrtnom živote človeka. Na otvorení výstavy zaznela aj recitácia v staroegyptčine.



Vstup na výstavu je voľný, návštevníci SND si ju môžu pozrieť do 18. októbra.



Novú inscenáciu Verdiho Aidy uvedú v predpremiére 25. septembra, premiéry sa uskutočnia 26. a 29. septembra v sále opery a baletu novej budovy SND.