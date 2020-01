Prvou premiérou v roku 2020 bude v DAB rozprávka Robin Hood

Nitra 6. januára (TASR) – Prvou inscenáciou, ktorú v roku 2020 uvedie v premiére Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, bude rodinná hra Robin Hood v réžii Jána Luterána. Rozprávku na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi uvedie DAB prvýkrát 18. januára.



Príbeh o šľachetnom hrdinovi, ktorý žije v Sherwoodskom lese, ponúkne podľa tvorcov okrem dobrodružstva, odvahy a lásky aj pozitívne hodnoty, akými sú boj proti bezpráviu, za spravodlivosť a ochrana utláčaných a chudobných. „Hlavne je to príbeh, kde dobro v podobe hrdinského Robina Hooda zvíťazí nad zlom, ktoré stelesňuje postava zlého šerifa z Nottinghamu,“ uviedla dramaturgička DAB Magdaléna Žiaková.



Ako doplnila, cieľom tvorivého tímu je vytvoriť rozprávku, ktorá bude zážitkom pre malých aj veľkých. „Ponúkne príbeh hrdinu, ktorý dokáže zapáliť pre dobrú vec aj ostatných ľudí. Zostáva človekom z mäsa a kostí, ktorý má svoje chyby, no správnym rozhodnutím v správnej chvíli a neohnutým charakterom sa stáva človekom, ktorý sa dokáže postaviť zlu. Bude to rodinný titul, to bol môj zámer, aby sme dokázali osloviť aj starších ľudí, pretože Robin Hood je niečo, kde si dokáže každý nájsť to svoje,“ uviedol režisér inscenácie.