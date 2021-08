Divadlo Ramagu v Spišskej Starej Vsi uvedie monodrámu Mengeleho dievča

Spišská Stará Ves 5. augusta (TASR) – Divadelnú monodrámu Mengeleho dievča uvedie Divadlo Ramagu v Spišskej Starej Vsi. Ide o skutočný príbeh mladej ženy, ktorá prežila štyri koncentračné tábory. Bola jednou z väzenkýň v Osvienčime, ktorá sa musela podrobiť pseudolekárskym pokusom.



V roku 2018 si knihu Mengeleho dievča, spomienky Violy Stern Fischerovej, ktoré do románovej podoby spracovala Veronika Homolová Tóthová, prečítala herečka Divadla Ramagu, Simona Marhefková, ktorá má dodnes z príbehu pani Violy mrazivý zážitok.



"Knihu som odporučila manželovi, ktorý je producentom, a po jej prečítaní začal ihneď vyvíjať aktivity k získaniu práv, aby sme mohli tento obrovský príbeh ponúknuť ako divadelnú monodrámu," povedala Marhefková, ktorá stvárni Violu Stern Fischerovú.



"Spišská Stará Ves a zároveň Zamagurie bolo pred druhou svetovou vojnou domovom pre nemalú židovskú komunitu. Lekári, obchodníci, remeselníci židovského pôvodu predstavovali pre tunajšie obyvateľstvo dôležitú súčasť vzťahov a spoločenského života. V Spišskej Starej Vsi ostal po druhej svetovej vojne schátraný židovský cintorín. Vážnejšou správou je však inklinovanie časti obyvateľstva Zamaguria, okresu, regiónu, k extrémistickým postavám spoločnosti. Cítime, že v našom okolí je osveta nevyhnutná. Preto chceme ako regionálne zoskupenie poukázať na to, že sa nás to týka," doplnil producent projektu Lukáš Marhefka.



"Žáner monodráma ponúka možnosť zamerať sa detailne na emócie a svet hlavnej hrdinky. Cieľom je aj v regióne priniesť asociáciu s dianím minulým a podporiť memento aj v odľahlých končinách krajiny, kde často panuje pocit, že udalosti 'veľkého sveta' sa nás niekedy netýkajú," uviedla režisérka Janka Ovšonková.



Autori predstavenia uviedli, že chcú vyzdvihnúť človeka ako bytosť, ktorú nie je možné posudzovať na základe jeho vierovyznania, národnosti či farby pleti, ale len pre jeho činy.



Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Prešovský samosprávny kraj. Hlavným mediálnym partnerom je iniciatíva Mladí proti fašizmu. Premiéra sa uskutoční 13. augusta o 19.00 h v Ramagu Ateliéri v Spišskej Starej Vsi.