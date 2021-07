Divadlo Romathan v Košiciach už bude hrať na vlastnom pódiu

Košice 13. júla (TASR) – Národnostné Divadlo Romathan sa bude od septembra prezentovať vo "vlastných" priestoroch. Po tridsiatich rokoch od založenia sa zo svojho doterajšieho sídla na Štefánikovej ulici v Košiciach, kde súbor nemal pódium, a tak musel svoju prácu prezentovať v prenajímaných priestoroch, divadlo počas letných mesiacov sťahuje do budovy na Továrenskej ulici. TASR o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková v súvislosti s ukončením rekonštrukcie tohto objektu.



"Od založenia nášho divadla bol súbor 30 rokov v tej istej budove, takéto veľké sťahovanie si za celú svoju históriu nepamätá, no veľmi sa na nový priestor tešíme," uviedol riaditeľ Divadla Romathan Karol Adam s tým, že "diváci i zamestnanci si nové priestory zaslúžia".



Budova na Továrenskej 3 slúžila v minulosti na školské účely ako prevádzka odborného výcviku a praxe. "Rekonštrukciu realizovali zamestnanci Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja, ktorí v budove vymenili podlahy, opravili elektroinštaláciu a priestory vymaľovali," priblížila Terezková s tým, že opravu podstúpili aj stropy. Vo vynovených priestoroch sa nachádza divadelná sála s multifunkčným pódiom a hľadiskom pre približne osemdesiat divákov, skúšobňa pre tanečníkov, orchester a spevákov, šatne aj kancelárie. "Stavebné úpravy trvali približne dva mesiace, kraj ich financoval zo svojho rozpočtu, vyšplhali sa na 90.000 eur," doplnila. Podľa slov predsedu KSK Rastislava Trnku je výhodou nových priestorov aj ich bezbariérovosť.



Podľa Terezkovej slov chce KSK v budúcnosti v priestoroch na Továrenskej ulici vytvoriť takzvaný Rómsky dom – Romano kher, ktorý by mal byť centrom uchovávania rómskej kultúry v kraji. "Ako multifunkčný priestor by poskytol možnosti na prezentáciu divadla, galérie, múzea aj vzdelávania v oblasti rómskej hudby a tanca," ozrejmila. Kým sa priestory objektu na tento účel nebudú používať, je ich nájomníkom občianske združenie Stroj.