Divadlo spája ľudí, myšlienky a emócie

Spišská Nová Ves 27. marca (OTS) - Až tri z marcových dní sú zasvätené dramatickým umeniam: 20. marec je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, 21. marec Svetovým dňom bábkarstva a 27. marec Svetovým dňom divadla. Najznámejší z menovaných sviatkov, Svetový deň divadla, inicioval Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži a pripomíname si ho od roku 1962. Je príležitosťou na oslavu umenia, kreativity a kultúrneho dedičstva, ktoré divadlo prináša do našich životov.



Sviatok si pripomíname už viac ako 60 rokov, no jeho cieľ a zmysel sformulovaný na 9. svetovom kongrese Medzinárodného divadelného inštitútu nestratil nič na svojej aktuálnosti. Dnes je ešte viac než inokedy dôležité „vyjadrenie solidarity divadelníkom z celého sveta a podpora ich úsilia o presadzovanie základných morálnych a spoločenských hodnôt umeleckými prostriedkami“.



Grécke posolstvo kladie znepokojujúce otázky



Medzinárodný divadelný inštitút vydáva k tomuto dňu posolstvo, ktoré každý rok pripravuje iná osobnosť svetového mena. Historicky prvé posolstvo oslavujúce silu dramatického umenia napísal Jean Cocteau a od tej doby sa v mene divadelníkov svetu prihovorili mnohé osobnosti. Autorom posolstva za rok 2025 je grécky režisér, pedagóg, spisovateľ, zakladateľ a umelecký šéf divadla Attis, zakladateľ Divadelnej olympiády a predseda medzinárodnej komisie Divadelnej olympiády Theodoros Terzopoulos, ktorý v ňom kladie veľa znepokojujúcich otázok reflektujúcich súčasný svet.



Takmer 70 divadelných rokov v Spišskej novej Vsi



Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, sa k Svetovému dňu divadla hrdo hlási. História profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi siaha do roku 1957. Postupne, počas troch etáp, sa formovalo do dnešnej podoby najprv ako Krajové divadlo Spišská Nová Ves, neskôr ako súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove a v roku 1992 vzniklo samostatné Spišské divadlo. Prvou premiérou samostatného divadla bola inscenácia hry Ivana Stodolu Bačova žena 18. februára 1992. Odvtedy divadlo uviedlo spolu 173 hier a v aktuálnej divadelnej sezóne pribudne ešte jedna, dokumentárna dráma Metropolka. Spišské divadlo odohrá ročne okolo 185 predstavení, ktoré navštívi približne 32-tisíc divákov.



Divadlo ľudí spája a podnecuje dialóg



Podľa riaditeľa Spišského divadla Radovana Michalova je Svetový deň divadla príležitosťou pripomenúť si význam divadla, ktoré poskytuje jedinečný priestor na reflexiu, vzdelávanie, slobodu slova a inšpiráciu: „Divadlo je miestom, kde sa stretávajú ľudia, myšlienky a emócie. Divadlo ľudí spája. Je to priestor, kde sa môžeme zamyslieť nad svetom okolo nás a zároveň sa nechať uniesť do sveta fantázie. Divadlo ponúka nielen zábavu, ale zamyslenie a reflexiu nad spoločenskými otázkami. Divadelné hry otvárajú diskusie o aktuálnych sociálnych, politických a kultúrnych témach, a tak podnecujú dialóg a kritické myslenie.“



Svetový deň divadla vníma riaditeľ Spišského divadla zároveň ako príležitosť poďakovať návštevníkom za ich podporu a vernosť. „Úprimne ďakujeme našim divákom, ktorí prichádzajú z mnohých lokalít Slovenska. Pozývame všetkých do divadla, aby si prišli vychutnať jedinečnú atmosféru a podporili divadelné umenie,“ uzatvára Radovan Michalov.