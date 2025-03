Divadlo Štúdio tanca vycestuje v marci na turné do USA a Hongkongu

Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Divadlo Štúdio tanca (DŠT) v Banskej Bystrici sa opäť predstaví na medzinárodnej scéne, tentoraz vycestuje do USA a Hongkongu. Na turné sa vyberie s dielami, ktoré divákom ukážu diverzitu súčasného slovenského tanca. Tieto aktivity sú pokračovaním úspešných projektov, ktoré DŠT realizuje s partnermi po celom svete.



Ako TASR v stredu informovala PR manažérka divadla Veronika Chrienová, návšteva USA je začiatkom širšej spolupráce s Dawn Karlovsky, zakladateľkou Karlovsky & Company Dance, ktorej priami predkovia pochádzajú práve z Banskej Bystrice. V lete zasa ona navštívi mesto pod Urpínom a predstaví jeden zo svojich projektov.



Taneční umelci do amerického St. Louis prinesú dve vlastné predstavenia, Somewhere, we begin again a Medusa. Obe zahrajú 21. a 22. marca, pričom súčasťou večera bude aj dielo This Home (Karlovsky & Dance Company), ktoré skúma migráciu, jej vplyv na ďalšie generácie a túžbu spoznať svoje korene. Tanečníci DŠT zorganizujú aj niekoľko workshopov pre študentov, deti a tanečnú komunitu v St. Louis.



"Našou ambíciou je nielen prezentovať vlastnú tvorbu, ale aj vzdelávať a inšpirovať nových divákov v zahraničí, otvárať nové možnosti spolupráce a nadväzovať medzinárodné partnerstvá, ktoré nám umožnia pokračovať v rozvoji našich aktivít," konštatovala riaditeľka divadla Lucia Kašiarová.



V závere marca (28. a 29. 3.) sa DŠT predstaví v Hongkongu a Macau s inscenáciou Parasite, ktorá skúma vplyv syndrómu miznúceho dvojčaťa na preživšieho súrodenca a rodičov. Aj tam pripravili členovia umeleckého súboru workshopy, kde budú zdieľať svoje skúsenosti a metodiku so záujemcami o súčasný tanec.



"Medzinárodné vystúpenia a workshopy sú pre nás dôležitou súčasťou šírenia našich ideí a posolstiev a zároveň aj príležitosťou získať nové podnety a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu," dodal umelecký vedúci DŠT Zebastián Méndez Marín.