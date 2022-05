INSCENÁCIA SUNSET BOULEVARD: Teatro Colorato má v repertoári novinku

Bratislava 24. mája (TASR) - Teatro Colorato má za sebou prvú premiéru v nových priestoroch. Pôvodne zájazdové divadlo uviedlo v máji vo svojom sídle na Františkánskom námestí v centre Bratislavy dve premiéry inscenácie Sunset Boulevard v réžii Petra Weincillera.



Divadelná novinka vznikla na motívy rovnomenného kultového filmu, ktorý v roku 1950 nakrútil režisér Billy Wilder. Ide o prvú filmovú snímku, ktorá demaskovala realitu Hollywoodu a pozvala diváka do svojho nie až tak žiarivého zákulisia. Divadelné spracovanie podľa tvorcov pozýva divákov do sveta plaziacej sa paralýzy mimo rytmu so zvyškom sveta, do sveta sebaklamu, egoizmu, manipulácie, nebezpečného narcizmu, úpadku a toxickej deštrukcie.



"Mnohí ľudia i dnes žijú v akejsi bubline minulosti. Súčasnosť akoby pre nich ani nejestvovala. Dnešok im príde fádny. Hoci ide o vážnu tému, snažíme sa na ňu pozerať s istou dávkou humoru a nadhľadu, takže žiadnu vážnu drámu nečakajte," približuje inscenáciu Weinciller.



Jednu z hlavných postáv, neúspešného scenáristu Gillisa, stvárňuje herec Peter Pavlík, ktorý je zároveň aj spolutvorcom divadelnej podoby. "Usilovali sme sa poetiku filmu preniesť do poetiky divadla. Filmové princípy celku, polocelku i detailu, či filmové strihy a triky, dodávajú inscenácii príťažlivosť a dynamiku," poznamenal Pavlík.



Hlavnú postavu bývalej slávnej herečky Normy Desmond stvárňuje Jana Valocká. "Keďže mám v predstavení množstvo prevlekov, pre mňa je asi najťažšou úlohou pamätať si, v ktorom kostýme hrám ktorý obraz. A nezabudnúť pritom rukavice, náhrdelník či správnu rekvizitu," hovorí Valocká.



Dramaturgiu predstavenia mala na starosti Paulína Belická, scénu a kostýmy navrhla Dáša Veselovská. V ďalších úlohách hrajú Peter Butkovský a Adela Dukátová. Autorom hudby je Igor Baar.



Teatro Colorato pôsobí na divadelnej scéne 14. sezónu. V novozrekonštruovaných priestoroch bývalej kláštornej vinárne na Františkánskom námestí uvedie nový titul opäť vo štvrtok 16. júna.