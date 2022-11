Komédia Pozvánka: Teatro Wüstenrot pozýva na premiéru

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavské Teatro Wüstenrot uvedie 29. novembra v DK Ružinov premiéru francúzskej komédie Pozvánka. Režisérom inscenácie je Martin Mňahončák, účinkujú v nej Zuzana Tlučková, Marián Labuda a Martin Mňahončák. TASR informoval PR manažér Vadim Vincourek.



Komédia v trojke, on "ženatý, šťastný, zaľúbený. Kiež by to isté mohla povedať aj jeho žena," uvádza divadlo ku komédii ukazujúcej manželský pár, ktorý prežíva krízu stredného veku, ale každý z dvojice po svojom.



Príbeh, ktorý sa môže stať každému z nás, a preto je veľmi zaujímavý a možno jednoduchý až do chvíle, keď sa objaví niekto tretí a zamieša karty veľmi svojským spôsobom. "Očakávané s neočakávaným, prekvapivé s tuctovým, vtipné so strašným... Všetko sa tu mieša do jednej krásnej komédie," dodáva divadlo k inscenácii diela francúzskeho autora Handiena Reccaha.