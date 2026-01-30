< sekcia Kultúra
Divadlo Thália uvedie muzikál Ženy na pokraji nervového zrútenia
Divadlo avizuje množstvo melodických a vitálnych pesničiek, živú kapelu, vynaliezavú scénu, kostýmy aj efektné svetlá.
Autor TASR
Košice 30. januára (TASR) - Thália Színház - krajské divadlo v Košiciach uvedie muzikál Ženy na pokraji nervového zrútenia. Ide o stredomorský muzikál amerického hudobného skladateľa Davida Yazbeka a scenáristu a textára Jeffreyho Lanea podľa filmu Pedra Almodóvara. Premiéra maďarského muzikálu je naplánovaná na 5. februára.
Divadlo avizuje množstvo melodických a vitálnych pesničiek, živú kapelu, vynaliezavú scénu, kostýmy aj efektné svetlá. „Je tam šesť ženských postáv, ktoré naháňajú svoje šťastie. Skoro vždy sú nešťastné a všimnú si, že boli šťastné až vtedy, keď ho stratia. Je tam aj miestny ‚Don Juan‘, do ktorého sa každá zaľúbi,“ priblížil pre TASR dramaturg Miklós Forgács.
Maďarský text vytvoril básnik Dániel Varró. Réžiu má na starosti Klaudia Gardenö, ktorá v tomto divadle režíruje po prvýkrát. „Skoro všetky postavy tejto hry zápasia takmer s tým istým problémom - roky nevedia niečo pustiť zo svojich životov. Alebo sa trápia preto, že žijú podľa očakávaní iných, preto, že nevedia skončiť s minulosťou. To si vieme všetci veľmi dobre predstaviť, táto problematika určite aspoň raz postretla každého z nás,“ povedala režisérka s tým, že ak inscenácia aspoň trochu popudí divákov zamyslieť sa a zároveň sa výborne zabavia, tak dosiahla svoj cieľ.
