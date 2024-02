Trio Olga premiéruje v SND pohybovú inscenáciu Memoroom

Bratislava 16. februára (TASR) - Memoroom je názov nového projektu divadelnej herečky, performerky, mímky a režisérky Moniky Haasovej. Projekt fyzického divadla Trio Olga má v piatok premiéru v Modrom salóne Slovenského národného divadla (SND). "Ide o surrealistickú tragikomédiu, ktorá sa pohráva s témami straty pamäti, identity, vlastných myšlienok, lásky a reality," približujú tvorcovia dielo, ktoré má reagovať aj na otázku, čo by sa stalo, ak by sme niektoré spomienky odrazu spustili naraz. Čo ak by sa vynorili v jednej izbe, rozložené na spleť nesúvisiacich situácií a bolestivo nezrozumiteľných fragmentov?



"Projekt Memoroom je štylizovaným divadelným pokusom o zachytenie procesov pamäti, ktoré vnímame nielen ako pasívne zrkadlenie a ukladanie obrazov minulosti, ale najmä ako aktívny faktor vnímania, posudzovania a formovania našej prítomne prežívanej reality," uviedla pre TASR autorka konceptu a scenára a režisérka Haasová. "Predstavenie minimálne využíva slovo, preto má šancu prekonať jazykovú bariéru, a prihovára sa divákovi cez pohybový slovník, v Holandsku nazvaný 'mime', na Slovensku nazývaný fyzické divadlo," spresňuje Haasová.



Základným vyjadrovacím prostriedkom v pohybovej inscenácii o pamäti je teda fyzická akcia. "Slovo len dopĺňa fragmenty, ktoré skladajú a postupne dotvárajú celok. Je na divákovi, aký finálny obraz si vytvorí," dodávajú tvorcovia pohybovej inscenácie o pamäti. Poradcom réžie je nemecký umelec pôsobiaci v Holandsku Gerindo K. Kartadinata. Umelci plánujú s novým predstavením opäť cestovať do Holandska, kde Trio Olga prezentuje svoje projekty.



Reprízu predstavenia si môžu záujemcovia pozrieť v SND v sobotu 17. februára.