Divadlo utužilo vzťahy v obci, zhodli sa ochotníci z Haláčoviec

Haláčovce 4. júla (TASR) - Divadlo utužilo vzťahy v obci, zhodli sa ochotníci z malej dediny Haláčovce v Bánovskom okrese. Svojím pomerne mladým súborom Halachy, ktorý nadviazal na tamojšiu povojnovú tradíciu divadelníctva, dokazujú, že kultúra v obciach nemusí byť len o dychovke či folklóre. So svojou hrou Kmotrovci sa vlani predstavili i na prestížnom Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom." zaspomínal si ochotník Milan Kasala, ktorý bol členom i predchádzajúceho súboru.načrtla ochotníčka Martina Vališová.Výročie obce bolo jednou z aktivít, do ktorej sa chceli noví ochotníci zapojiť. "spomenula Vališová.Na to, že Halachy sú pomerne novým súborom, už sa mohli predstaviť na ochotníckom festivale. "" priblížila Vališová, ktorá v súbore hrá i so svojím manželom, ochotníctvo sa tak stalo ich spoločnou záľubou.V súbore účinkuje i samotná starostka. "poznamenala s úsmevom Mokryšová.Námetov v dedine na hry je podľa nej veľa, v súbore začínala ako šepkárka. "" doplnila.Ochotníci majú momentálne v repertoári autorskú hru Peripetie pána starostu, ktorá sa rovnako zaoberá životom na dedine.Vališová sa s ostatnými ochotníkmi zhodla, že kultúra v obci nemusí byť len o dychovke či folklóre. "dodala.