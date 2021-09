Divadlo v Banskej Bystrici otvorí sezónu inscenáciou Norma v Martine

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici, ktoré pracuje s mentálne postihnutými hercami, otvorí svoju novú divadelnú sezónu účasťou na festivale Dotyky a spojenia v Martine 7. septembra o 17.00 h. TASR o tom informovala Eva Ogurčáková, umelecká riaditeľka divadla.



„Keďže prezentácia živého umenia sa v 'covidovom svete' stala výnimočnou, je hranie na festivale malým zázrakom. Ceníme si možnosť na tomto podujatí otvoriť hlavný program festivalu práve našou inscenáciou Norma, ktorá je úvahou o vlastnom mieste a pozícii v spoločnosti, predsudkoch a ich dôsledkoch, ale aj o pochopení a tolerancii,“ zdôraznila Ogurčáková.



Herci Divadla z Pasáže stvárňujú svoje osobné témy, obrazy na javisku sa však týkajú každého z nás.



„Inscenácia je o škatuľkách, do ktorých nás zabalili iní, preto môže byť v niektorých momentoch boľavejšia, ako by ste čakali. Je aj o škatuliach, do ktorých si svoj 'bordel' zabalíme sami a skryjeme ho pred zrakom niekde na povalu. Preto môže byť inscenácia v niektorých momentoch osobnejšia, ako by ste čakali,“ vysvetlila režisérka Monika Kováčová.



Podľa Ogurčákovej tento divadelný zážitok prináša možnosť hlbokého zamyslenia sa na témy, ktoré intenzívne ovplyvňujú každodenný život ľudí. Vnímavý divák dostáva príležitosť na hlbokú sebareflexiu o jeho postojoch k inakosti a odlišnosti názorov, či skrytých predsudkoch a kategorizácii ľudí.