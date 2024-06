Divadlo v Žiline divákov poteší premiérov inscenácie Status quo

Žilina 7. júna (TASR) - Mestské divadlo Žilina uvedie v sobotu 8. júna slovenskú premiéru inscenácie nemeckej autorky Maje Zade Status quo v réžii Mariána Amslera. TASR o tom informovala Zuzana Palenčíková z Mestského divadla Žilina.



Režisér Marián Amsler sa s autorkou zoznámil v berlínskom divadle Schaubühne. "Maju som neskôr oslovil, či by mi neposlala nejaké zaujímavé texty, ktoré by sa dali inscenovať a vybrali sme Status quo. V základe sa nám páčil princíp prevráteného sveta, kde sa ženy správajú k mužom tak, ako sa dnes zvyknú správať muži k ženám," poznamenal Amsler.



Maja Zade vo svojej satirickej komédii zobrazuje svet obrátený naruby, kde ženy majú moc a objektom diskriminácie a túžby sú muži. Jednoduchým trikom výmeny pohlaví hra odhaľuje každodenný sexizmus a nerovnocenné mechanizmy moci v našej súčasnej spoločnosti.



Amsler zároveň dostal od autorky povolenie na úpravu hry a prispôsobenie lokálnym podmienkam. "Vedeli sme, že napríklad scény v divadle budeme chcieť ozvláštniť prínosom z hereckého súboru, aby sme ich naplnili autentickými zážitkami a situáciami. Výsledná inscenácia je výrazne prispôsobená na mieru nášmu prostrediu. Výrazne prispôsobená nielen nami, ale aj žilinským súborom," uviedol režisér hry.



Doplnil, že divadlo má silu a aj výhodu v tom, že môže komunikovať vážne témy rôznymi umeleckými spôsobmi, a teda aj so zveličením. "Status quo je pre mňa skôr satirou než komédiou. Keby sa tie scény odohrávali v realite - teda nie otočené, ale v skutočnom svete - tak je to veľmi kruté, veľmi silné a zraňujúce," dodal Amsler.