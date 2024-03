Zagorovej hity sa v máji vrátia do Bratislavy v muzikáli Biograf láska

Bratislava 26. marca (TASR) - Úspešný český muzikál Biograf láska s hitmi Hany Zagorovej sa v máji vráti na Slovensko. Po marcovej premiére v Bratislave si predstavenia budú môcť pozrieť fanúšikovia muzikálov opäť v bratislavskom STARS auditioriu od 9. do 12. mája.



Muzikál poskladaný z hitov Hany Zagorovej si Slováci prvýkrát pozreli a vypočuli vo štvrtok 14. marca. Počas 160 minút v predstaví zahviezdili napríklad Elis Ochmanová, Natália Halouzková a manželia Křížovci. "I keď máme za sebou 150 repríz, boli to obrovské nervy. Tým, že to bola premiéra, bol to zvláštny pocit. Síce predstavenie dobre poznáme, zrazu sme pociťovali taký zdravý tlak. Cítili sme veľkú zodpovednosť voči slovenským divákom, kolegom a ľuďom, ktorí to tu organizovali," zhodnotil Jan Kříž, ktorý je režisérom muzikálu a v Bratislave sa predstavil aj v postave Přemeka.



Romantické, ale aj vtipné a realistické predstavenie si v slovenskej metropole vyslúžilo standing ovation. "Slováci majú brutálnu muzikálnosť. Keď začali počas piesní tlieskať, vždy tlieskali a skončili presne na tú dobu, ktorú mali. Veľmi ma to prekvapilo. Bol to jediný rozdiel medzi českými a slovenskými divákmi, inak sme si ako národnosti veľmi podobní a neexistujú medzi nami väčšie odlišnosti," zhodnotila slovenské publikum Michaela Tomešová. V príbehu troch najlepších kamarátok, ktoré sa ocitnú v situácii plnej neistoty, hašteria sa, podpichujú, ale zároveň sú si vzájomne veľkou oporou, zahrala Alču.



V Biografe láska spieva Zagorovej hity Já se vznáším a Gvendolína Natálie Halouzková. "Hanka bola veľmi populárna v Česku, jej texty majú obrovskú silu, pretože sú príbehové, majú veľkú hĺbku. To som si uvedomila až vo chvíli, keď som začala skúšať tento muzikál," povedala pre TASR Halouzková. "Ľudia veľmi idú za tými krásnymi pesničkami. A nebudem skromná, myslím si, že sme sa stretli skvelá partia ľudí, ktorí to robia poctivo so všetkou láskou a pokorou. To prestavenie máme veľmi radi, verím, že to diváci cítia," uzavrela.