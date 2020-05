DIVADLO2020: Divadlo na TrakOch sa nezľaklo ani rockovej opery

Na snímke zľava diváci a herci Divadla na TrakOch Lukáš Lehocký a Peter Daniš počas divadelného predstavenie Je dôležité mať Filipa? v Divadle Jána Palárika v Trnave v utorok 18. februára 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trakovice 9. mája (TASR) – Jak sa z komára stane somár alebo na dzedzine sa vie šecko, ba aj vác bol v roku 2002 titul, ktorým sa divadelní nadšenci v Trakoviciach pri Hlohovci rozhodli po dlhých rokoch nadviazať na tradíciu ochotníckeho divadla. Niektorí starousadlíci si ešte spomínali na vystúpenia ich predchodcov, ktorí s rovnakým nadšením prinášali Trakovičanom rad príjemných chvíľ v hľadisku.Divadelné ochotníčenie zostalo dedine „“, nová generácia mala vlastnú potrebu sebarealizácie, a tak Divadlo na TrakOch nedalo na seba dlho čakať. S myšlienkou jeho znovuzrodenia prišli dve vtedajšie stredoškoláčky a kamarátky, Katarína Rajnicová a Zuzana Komarňanská. Divadlo na TrakOch oslávi tento rok v lete už devätnáste narodeniny.," uviedla pre TASR manažérka divadla Jana Kuklová.Nateraz poslednou premiérou Divadla na TrakOch bola inscenácia na motívy Oscara Wilda Je dôležité mať Filipa? v októbri 2019. Stihli ju ešte zreprízovať na scéne Divadla Jána Palárika v Trnave, v Empírovom divadle v Hlohovci a domácom kultúrnom dome. Ďalšie plány už zhatala pandémia.V Trakoviciach sa ochotníčeniu venuje zhruba dvadsaťpäť ľudí rôznych vekových skupín i rôznych povolaní. "," konštatovala Kuklová. Mladí ľudia 'dorástli', pustili sa do sveta, založili si rodiny, odišli za prácou. "," dodala Kuklová.," má napísané na svojej webovej stránke Divadlo na TrakOch. Doteraz má na konte dvanásť premiér a každý rok od vzniku jedno nové detské mikulášske predstavenie. Z inscenácií, ktoré divadlo prinieslo na scénu, boli štyri autorské - Jak sa z komára stane somár (2002), Z ťažkého života ľahkého hmyzu (2006), Turci idú (2011), ktorej scenár bol ocenený v súťaži hier s dedinskou tematikou a Ochotníčka (2019). Námet napísať druhú hru, Turci idú, vznikol na základe historických podkladov o tureckých nájazdoch v Trakoviciach na Hradišči. Od svetových autorov súbor úspešne uviedol hru Brandona Thomasa Charleyho teta (2008), ktorú v roku 1943 premiérovali aj vtedajší trakovickí ochotníci a Moliérovu komédiu Oklamaný manžel (2016). S viacerými inscenáciami sa divadelníci zúčastnili na súťažnej prehliadke ochotníckych divadiel Malá krajská scénická žatva.Prelomový bol rok 2017, kedy divadlo siahlo na ochotnícke pomery po náročnom titule autorov A. L. Webbera a T. Ricea - rockovej opere Jesus Christ Superstar. S ním sa predstavilo na domácej scéne a aj v Dome umenia Piešťany pred takmer vypredaným 600-miestnym hľadiskom. Do procesu sa zapojilo približne 60 ľudí zo širokého okolia, vrátane tanečníkov z Vrbového a speváckeho zboru. Pre náročnosť prevedenia sa však predstavenie ďalších repríz nedočkalo. O rok neskôr na Vianoce Divadlo na TrakOch prekvapilo nielen Trakovičanov naštudovaním oratória Prorokovaný. Išlo o spojenie sakrálnej hudby, vianočných piesní a príbehu narodenia Mesiáša do divadelného predstavenia, ktoré pripravila s ochotníkmi, speváckym zborom Adoremus pod vedením Dušana Billa a sláčikovým kvartetom Mucha Quartet opäť K. Rajnicová.Heslo, že nielen hraním je ochotnícky herec živý, napĺňajú v Divadle na TrakOch aj ďalšími aktivitami, ktoré sú od hrania čo by kameňom dohodil. "" povedala Kuklová.A plány Divadla na TrakOch? Snujú sa aj v čase pandémie. Vo výhľade sú ďalšie reprízy inscenácie Je dôležité mať Filipa.