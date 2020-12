Divadelný súbor Či Pr Cha je špecifický úpravou pôvodných predlôh

Kremnica 5. decembra (TASR) – Divadelný súbor (DS) Či Pr Cha, alebo aj Činnosť preventívneho charakteru v Kremnici je špecifický najmä vlastnou úpravou originálnych podôb divadelných hier. Zaujímavosťou je aj to, že dospelí ochotníci sú aj žiakmi základnej umeleckej školy.



Divadelný súbor vznikol v roku 2008 pri literárno-dramatickom odbore ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici, od kedy ho až dodnes vedie profesionálny divadelný režisér Peter Luptovský.



„Napísali sme inzerát do kremnických novín a postupne sa prihlásili záujemcovia. Najskôr sme skúšali v mestskom kultúrnom stredisku. Tým, že ma potom oslovila aj základná umelecká škola, či by som neučil deti, sa to prirodzene prepojilo,” vysvetlil pre TASR. Na ZUŠ vznikla možnosť štúdia pre dospelých, ochotníci sa tak po rokoch opäť stali žiakmi.



Najstarším členom súboru je Jozef Bajnok, ktorý je zároveň aj jedným zo zakladateľov. „Pochádzam z Jastrabej, kde ochotnícky súbor vznikol už v roku 1983 a kde som začal zbierať prvé skúsenosti. Neskôr som sa pokúšal rozbehnúť opäť, no neúspešne,” povedal.



Daniela Brtková, ktorá je členom DS od roku 2010, na divadlo najskôr prihlásila dcéru. „Keď sme mali rodičovské združenie, pán učiteľ nás požiadal, či by sme nevystúpili spolu s deťmi,” spomína Brtková s tým, že Luptovský potom rovno priniesol prihlášky do DS.



Divadelný súbor Či Pr Cha získava ocenenia na slovenských aj medzinárodných podujatiach, na rozdiel od iných ochotníckych súborov s profesionálnym režisérom pracujú aj na rôznych cvičeniach. „Venujeme sa aj prednesu či pohybu. Máme aj predstavenia, ktoré sú čisto pohybové, ako napríklad pantomímy. Robíme dramatické či artikulačné veci. Je to predsa len aj škola,” poznamenal Luptovský.



Prvou hrou, ktorú DS Či Pr Cha odohral, boli Tri prasiatka. „Potrebovali sme začať niečím úplne jednoduchým, bol to autorský text, ktorý sme si upravili,” spomína Luptovský.



Práve úpravou pôvodných predlôh je podľa neho DS špecifický. V repertoári majú aktuálne Ženský zákon, z originálu však vyškrtli všetky pôvodné postavy, pričom scénografiu zasadili do obdobia 21. storočia. „Nacvičujeme aj Lermontova, romantickú poému, ktorú písal cez desať rokov, no my sme nepoužili ani jedno jeho slovo,” prezradil.



Podľa Luptovského je proces práce s ochotníkmi v porovnaní s profesionálnymi hercami dlhší, výsledok je však o to úprimnejší. „Amatérski herci pristupujú k divadlu serióznejšie, zodpovednejšie. Za najväčší úspech súboru považujem to, že sa stále radi stretávame a aj to, že súbor má vysokú úroveň a môžeme si dovoliť robiť aj vážne veci,” poznamenal Luptovský.