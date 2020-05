DIVADLO2020: Família nechce byť priemerné, preto robí autorské divadlo

Cabaj-Čápor 16. mája (TASR) – Tradícia ochotníckeho divadla v obci Cabaj-Čápor neďaleko Nitry siaha desaťročia do minulosti. Dnešný súbor Família vznikol v 90. rokoch minulého storočia, po takmer 20-ročnej prestávke bola jeho činnosť obnovená v roku 2016.



Odvtedy sa súbor neustále rozvíja. Má takmer 30 členov všetkých vekových kategórií a každý rok uvedie päť až šesť premiér. Família je výnimočná aj tým, že ide o čisto autorské divadlo, kde si členovia súboru robia všetko sami. „Každý sa nejakým spôsobom podieľa na práci. Ja píšem scenáre a texty, ďalší ľudia vyrábajú kulisy, šijú kostýmy, vyrábajú rekvizity, prípadne mi dávajú námety na nové inscenácie. Nie je to teda v žiadnom prípade divadlo o jednom človeku, ale každý člen súboru tu má svoje veľmi dôležité miesto. Naše divadlo sa volá Família. Família aj preto, že som chcel, aby sme fungovali ako jedna rodina, lebo rodina väčšinou pretrváva,“ uviedol Ľuboš Benčík, ktorý je autorom všetkých hier v repertoári divadla a už niekoľko rokov sa stará o jeho ďalšie napredovanie.



Ako pripomenul, už v čase vzniku ochotníckeho súboru chceli jeho členovia robiť divadlo inak, nemienili zapadnúť medzi ostané súbory, chceli sa odlíšiť. „A to sa nám podarilo. Nehovorím, že sme lepší, ale sme iní. Preto sme sa nedali na klasiku, ale robíme vlastné autorské divadlo. Každý rok sme schopní uviesť päť až šesť premiér, ktoré si spravíme kompletne sami. Keď k tomu pripočítame reprízy, tak máme do roka nejakých 15 až 17 predstavení, čo je dosť. Fungujeme a cvičíme stále, niekoľkokrát do týždňa, takže nemáme ani prestávku, ale ideme stále,“ skonštatoval Benčík.







Na leto Família obvykle prichystá muzikál, prípadne komédiu, na Vianoce sa zasa často nechá inšpirovať ľudovými motívmi a po Novom roku prichádza čas na vážnejšie hry. „Neraz čerpáme námety priamo z nášho okolia, na tom sa ľudia veľmi dobre bavia, lebo často sa prídu zasmiať sami na sebe. Obvykle sú to hry zo súčasnosti a hlavne situačné komédie, pretože chceme, aby si sem ľudia prišli oddýchnuť. Ale hráme aj vážnejšie hry. Spočiatku sme sa báli, ako budú ľudia reagovať, ale keď sme inscenácie uviedli a videli sme v očiach ľudí slzy a potom nám ešte prišli aj poďakovať, tak nám bolo jasné, že to má zmysel,“ zdôraznil Benčík.



Momentálne má súbor Família v repertoári dvadsiatku inscenácií, ktoré dokážu kedykoľvek zahrať. „Na premiéry nám chodí 250 až 300 ľudí, na reprízy o čosi menej, ale záujem o naše hry a o divadlo je stále veľký,“ povedal Benčík. Ako pripomenul, divadlo môže takéto výkony podávať vďaka veľkému zanieteniu ľudí, no mimoriadne dôležitá je aj pomoc obce. „Veľmi nám pomáha. Nakúpila nám reflektory, urobilo sa javisko, kúpilo sa vyše 240 nových stoličiek do hľadiska a ďalšie vybavenie. Kvalita technického vybavenia nám veľmi stúpla,“ zhodnotil Benčík. „Ja som rád, že ich máme, pretože do tejto obce divadlo vždy patrilo a to môžeme isť hlboko do histórie, až do vojnových čias. A je to plodné divadlo. Robia nám „starosti“, pretože tu máme každú chvíľu premiéru, ale my sme samozrejme radi,“ dodal s úsmevom starosta Jozef Ligač.