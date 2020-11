DIVADLO2020: Herečka Kamila Magálová jubiluje

Bratislava 16. novembra (TASR) - Kamila Magálová patrí už niekoľko desaťročí medzi obľúbené slovenské a v posledných rokoch i české herečky. Dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) sa v pondelok 16. novembra dožíva 70 rokov.



Kamila Magálová, rodená Slováková, sa narodila 16. novembra 1950 v Bratislave ako dcéra popredného dirigenta, národného umelca Ladislava Slováka a sestra herca Mariána Slováka.



Prežila neľahkú mladosť, vyrastala v neúplnej rodine a v mladom veku stratila matku. V roku 1975 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU), pôsobila na Poetickej scéne a od roku 1982 je členkou Činohry SND.



Uplatnila sa aj ako speváčka populárnych piesní, hrala vo viacerých muzikáloch, popularitu si získala ako Roxana po boku Jozefa Benedika v muzikáli Cyrano z predmestia, ktorý mal premiéru 9. októbra 1977 na Novej scéne v Bratislave.



Hoci pochádza z prominentnej umeleckej rodiny, svoju kariéru si musela vybudovať vlastným talentom a úsilím. Pozornosť na seba upútala už od začiatku, kedy popri divadle dostala skvelé príležitosti aj v televízii.



Kamilu Magálovú mohli diváci vidieť napríklad v televíznych filmoch Americká tragédia (1976), Škola žien (1981), Radosť žiť (1983), O mužoch, ženách a deťoch (1986), Eugen Onegin (1988) a mnohých ďalších.



Česká kinematografia ju objavila v čase, keď sláva mnohých hercov jej generácie pomaly ustupovala. Po boku Karla Rodena vynikla v úspešných českých psychologických seriáloch Terapie (2011) a Terapie II. (2013) a sympatie si získala i hlavnou úlohou v romantických komédiách Líbáš jako Bůh (2009) a Líbáš jako ďábel (2012). Naposledy ju mohli diváci vidieť v komédii Jana Švankmajera Hmyz (2018).



V SND zaznamenali veľký ohlas jej herecké výkony v inscenáciách Pozor na Leona, Malá nočná hudba, Chrobák v hlave či Tančiareň.



Kamila Magálová je nielen úspešná divadelná, televízna a filmová herečka, ale aj výborná kuchárka. Už niekoľko rokov prináša gazdinkám a gurmánom nové kuchárske recepty a nápady v obľúbenej televíznej relácii Tajomstvo mojej kuchyne. Pod týmto názvom vydala aj dve knihy receptov v roku 2010 a 2015.



V novembri 2015 jej vyšla aj kniha rozhovorov s Jánom Strasserom pod názvom Do voza aj do koča. Je členkou Prezídia Medzinárodného filmového festivalu Trenčianske Teplice. Vo voľnom čase sa angažuje aj ako Veľvyslankyňa dobrej vôle UNICEF na Slovensku, je patrónka Slobody zvierat a prezidentka Nadácie na záchranu koní.



V roku 2017 získala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla. Kamila Magálová pre TASR priznala, že aj keď ju ocenenie za celoživotné dielo k tomu nevedie, uvažovala nad tým, že "v najlepšom treba skončiť", nie je však ešte úplne rozhodnutá.



"Doteraz som nedostala veľa cien, ale nie je to dôležité. Dôležité je, že dostanete túto celoživotnú, že si vašu prácu cenili, hodnotili a bola úspešná, ja som veľmi vďačná," doplnila herečka, ktorá za vyše 40-ročnú kariéru stvárnila množstvo postáv: "Do každej som sa vžila. Preto milujem túto robotu, lebo každý večer zažívam život niekoho iného. Nie som len Kamila Magálová, som Strindbergova Slečna Júlia, Tatiana z Onegina, som predavačka v potravinách. Do každého povolania alebo historickej postavy sa dostávam a to je to, čo ma neskutočne baví."



Všestranný herecký talent, šarm a v neposlednom rade civilný i citlivý prejav Kamile Magálovej v tohtoročnom ročníku známej čitateľskej ankety vyniesol titul Absolútnej Slovenky roka 2020. Zároveň získala aj prvenstvo v kategórii kultúry a umenia.